央行理事：今年央行有升息壓力

一月消費者物價指數（CPI）持續飆高，加上面對未來電價調漲壓力，中央銀行理事、台經院院長張建一表示，蔬果價格大漲對二月物價仍有壓力，川普關稅戰也會影響物價；儘管央行總裁楊金龍曾說CPI年增率百分之一點五以下才會降息，「今年百分之一點五以下很困難」，預期今年降息空間不大， 反而有升息壓力。

歐美央行已啟動降息循環，我國央行將於三月廿日舉行首季理監事會議，外界關切央行的利率決策動向。台經院昨天舉行景氣動向記者會，張建一表示，雖然一月CPI是因為春節因素上升，一般二月會回跌，比較麻煩的是蔬果價格漲很高，最近他發現香蕉一斤九十元，過去從來沒看過，主要是天候造成香蕉收成久，二月沒過年因素，但蔬果上漲對通膨有壓力。

他說，根據央行預測，今年通膨率可以在百分之二以下，但實際狀況須考慮天災、氣候變化，以及美國總統川普上任後揮舞關稅大刀，關稅措施是否會影響物價、推升通膨，都要花更多時間觀察。張建一指出，儘管楊總裁說通膨率百分之一點五以下才會降息，「今年百分之一點五以下很困難」，他認為未來沒有降息空間，反而有升息可能，但升息與否要看美國貨政策及台灣的物價、經濟狀況。

此外，經濟部將於三月舉行電價審議會，經濟部長郭智輝日前鬆口可能調整民生用電大戶的電價，針對電價上漲對CPI的影響，張建一說，台灣電價有上漲壓力，因為台電累虧已達四千多億元，原本行政院希望今年再補助一千億元，但立法院未通過，行政院可用追加預算，要看是否有機會。

張建一指出，電價漲對物價影響不大，但民生用電若漲，雖然不是直接影響物價，但小吃店若反映成本漲售價，外食族就會影響比較大，並且反映在CPI的外食費漲幅變大。

他說，漲電價與補助台電看起來不一樣，但如果漲電價，是直接從老百姓的口袋拿錢出來，若補助台電虧損，是繳稅的人補助，台灣很多人可能都沒繳稅，繳稅最多的是台積電，如此老百姓比較不受影響，就看是那一種政治思維。