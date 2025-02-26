川普關稅衝擊台積？卓揆：傷害不大

美國總統川普大打貿易戰，並揚言對半導體開徵關稅，台積電是否受衝擊備受關注。行政院長卓榮泰昨天表示，政府非常重視，但分析結果是台積電是做代工，課稅是要針對製造業廠商，不一定會遭受到很大的傷害，但一絲絲波動都要謹慎，政府也已跟各個廠商業者進行多次對話。

立法院昨開議，卓榮泰出席院會施政報告並備詢。立委關注川普新政對台灣影響。卓榮泰指出，近來已召開多次會議，會中達成四點共識。首先，台灣將與產業界密切合作，確保台灣在先進科技領域的領先地位；其次，無論產業界是否進行國際戰略布局，都必須避免讓台灣的產業空洞化。

第三，台灣將全力向國際爭取，抵制針對台灣產業的不公平關稅措施；最後，若面臨對等關稅的談判，台灣將以理據為基礎，爭取雙方最有利的協議條件。卓榮泰說，面對川普提出的對等關稅，台灣正在努力的是，不希望對台灣有任何不公平關稅，只要產生不公平，台灣都會去據理力爭。

國民黨立委傅崐萁關切政府要如何守護台積電？卓榮泰表示，台積電是做代工，課稅是要針對製造業廠商，不一定會遭受到很大的傷害。但傅崐萁說，「國民黨政府創立了台積電，民進黨政府不要出賣台積電」；卓榮泰表示，「放心，絕對不會，會維護台積電的領先地位」。

此外，針對近日不斷傳出美國政府要台積電出手挽救英特爾，台經院產經資料庫總監劉佩真昨表示，無論美國對半導體加稅或要求台積電擴大投資，問題都不大，比較棘手的是救援英特爾，因為兩者具有競爭性，未來無論入股或合資、合併，對台積電都是弊大於利，不但風險性較大，且台積電會有核心關鍵技術外洩風險。

劉佩真說，台積電、英特爾兩者先進製程相容性低，且一家純代工，一家經營各種業務，近期英特爾內部也有反對聲浪，如果台積電真要救援英特爾，要耗費很大心力與成本，可能造成台積電核心關鍵技術外洩風險。

台經院院長張建一表示，台灣出口到美國的半導體晶片比重不高，且半導體很難課稅，除非所有終端商品都課。川普的各種策略，繞來繞去都是劍指中國大陸，都是先講大話先威嚇，要求對手夥伴做一些事配合美國，然後過一段時間可能就找台階下。

張建一指出，美國出口到南韓關稅百分之八，美國一定會要求南韓降稅，台灣也會面臨相同問題，例如台灣對進口汽車關稅課徵百分之十七點五就是個問題。

經濟部長郭智輝昨在立院答詢說，只要調降對美國汽車關稅，其他國家也需比照辦理，結果是美國的車輛不一定進來，其他國家的車都進來了，恐影響本土產業。