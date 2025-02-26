電價「漲」聲響通膨看增 央行今年有升息壓力

電價「漲」聲響，央行理事、台灣經濟研究院院長張建一昨（25）日表示，4月電價調漲壓力大，恐推升通膨，今年消費者物價指數（CPI）年增率恐難低於1.5%，他認為今年「央行沒有降息空間，但有升息壓力。」

中央銀行將於3月20日召開理監事會議，外界關注，國際上，川普2.0新政為經濟前景增添不確定性，而在國內，由於台電千億撥補預算遭到刪除，今年4月電價蠢蠢欲動，調漲機率高，央行如何接招受到關注。

身為央行理事的張建一昨日出席台經院景氣動向調查記者會時表示，央行總裁楊金龍去年曾提及，通膨率降至1.5%以下才有降息空間，不過以目前情況看來，今年CPI年增率要降至1.5%以下「很困難」。

近一年CPI年增率走勢 圖／經濟日報提供

張建一指出，若4月電價持續調漲，由於我國工業電價與全球主要國家相比是倒數幾名，這方面影響應該還好；至於民生電價調漲，則對外食族衝擊較大，也將反映在其他服務類價格上。

張建一提到，朝野目前也在立院商討追加預算，若能夠成功爭取，或許有辦法能讓電價免於出現劇烈變化。

然而，電價費率審議會將在3月底前召開，已迫在眉睫，屆時若台電未能拿到撥補，立法院又不願意通過追加預算，張建一直言，「那電價勢必漲定了！」

張建一認為，如果漲電價，是直接從老百姓口袋拿錢出來，但若補助台電虧損，是從國庫、也就是稅收財源支應，台灣繳稅最多的是台積電，很多人可能都沒繳稅，如果希望老百姓能較不受影響，就要看是哪一種政治思維。

對於國內物價走勢，張建一表示，現在最麻煩的是，國內蔬果價格仍處於相對高點，香蕉一斤要90元，和去年相比漲了快五倍，「比台積電還好賺」。因此，蔬果價格上漲對國內通膨仍有相當壓力。

張建一提醒，美國總統川普的關稅戰，以及氣候異常等因素，也都是牽動接下來物價走勢的觀察重點，須密切關注。

此外媒體也關心，日前央行理事改選，是否新一任央行理事能比較看清楚台灣物價問題？對此，張建一回應，「央行確實有一些考量」。張建一並補充，實際上央行升不升息，仍要看主要國家、特別是美國貨幣政策，以及物價、經濟狀況等綜合考量。