川普揚言課徵高關稅 政府四策略避免不公平待遇

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

美國總統川普多次以關稅作為談判籌碼，更喊出要對台灣晶片課徵100％關稅，行政院長卓榮泰昨（25）日表示，台灣先前已開過多次會議做成四點策略，政府會妥善因應，並避免遭課不公平關稅。

立法院昨日開議，卓榮泰出席院會施政報告並備詢。許多立委關注川普新政對台灣影響。

卓榮泰指出，近來已召開多次會議，會中達成四點共識。首先，將與產業界密切合作，確保台灣在先進科技領域領先地位；其次，無論產業界是否進行國際戰略布局，都必須避免台灣產業空洞化。

第三，向國際爭取避免不公平關稅揮向台灣任何一個產業；最後，若面臨對等關稅談判，將據理力爭，在雙方有利情況下盡力爭取。

卓榮泰施政報告也指出，行政團隊將依總統府國安高層會議結論，致力推動國防預算達GDP 3％；同時強化高科技保護，與盟友國家共同打造全球民主供應鏈。

行政院台美經貿工作小組已召開多次會議，加深雙方經貿、科技交流；成立經濟外交工作小組，推動「韌性計畫2.0」，致力推動與民主理念相近國家及友邦合作。

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