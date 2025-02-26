川普揚言課徵高關稅 卓揆：半導體業衝擊不會小

經濟日報／ 記者胡順惠江睿智／台北報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

美國總統川普揚言對半導體課徵高關稅，行政院長卓榮泰昨（25）日表示，政府非常重視這個議題，已與業者有過多次對話，受到的衝擊不會小，但政府與產業界都會有所因應。

另外市場傳言台積電（2330）將被迫「救援」英特爾，經濟部長郭智輝昨日表示，只要是對外投資，都須向經濟部投審會提出申請並取得核准，但目前沒有收到這個訊息，他不評論市場傳聞。

川普2.0時代，半導體產業遭受挑戰，川普揚言對半導體加稅，但細節尚未明朗；外媒日前報導，台積電應美國政府要求，正考慮取得英特爾工廠控股權。

卓揆談因應川普2.0相關做法 圖／經濟日報提供
卓揆談因應川普2.0相關做法 圖／經濟日報提供

卓榮泰昨日率部會首長赴立法院施政報告並備詢，許多立委關注政府如何應對川普2.0。卓榮泰強調，政府會審慎評估應對，也與業者有過多次對話；他也提到，台積電重心一定放在台灣。

卓榮泰表示，政府分析結果，台積電是做代工，課稅是針對製造業廠商，未必遭受到很大傷害，但一絲絲波動政府都要謹慎。立委解讀，政府認為美國對半導體政策影響不大，卓揆隨即反駁，沒有認為影響不大，強調受到的衝擊不會小，但政府與產業界都會有所因應。

另外，川普昨日表示會「如期」對墨西哥、加拿大課徵25％關稅。國民黨立委王鴻薇質詢時指出，這對台廠是非常大的挑戰，但政府至今未關心墨西哥台商。郭智輝回應，在墨西哥的300家台商，他已對談60幾家，都有持續協助。

王鴻薇指出，台灣對美國貿易順差去年達739億美元，歷史新高，恐成美國眼中釘，她認為應增加採購美國商品，例如能源、汽車、保健食品等，並建議降低汽車、保健食品關稅。

郭智輝表示，只要調降美國汽車關稅，其他國家也需比照辦理，結果可能就是：美國車輛不一定進來，其他國家車輛都進來，恐影響本土產業。

至於保健食品，過去也有不少立委倡議應調降相關關稅。郭智輝表示，台灣本土保健食品本身就非常強，經濟部希望國人多用國內產品，因此對進口商品才課較高關稅。

經濟部日前由次長江文若率隊赴美溝通，外界關注是否有具體進展。郭智輝昨日表示，經濟部主要站在蒐集情報的立場，對談對象主要為顧問、行政官員，蒐集資料回台後交給談判單位。

台積電 美國 關稅

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