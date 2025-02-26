元月零售、餐飲 營業額創高

經濟部昨（25）日表示，因春節連假買氣旺，元月零售業營業額4,451億元，年增5.3%；餐飲業營業額1,039億元，年增15.8%。兩者均創歷年單月新高。

經濟部預期，2月受惠於元宵燈會、世界棒球經典賽陸續登場，加上情人節商機，可望挹注餐飲及零售業動能，不過在高基期下，將抑低成長率，若合計前二月，仍有望維持2.2%至6.6%成長。

外界關切是價格推升零售、餐飲營業額。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，元月商品物價上漲1.94%，但零售業營業額成長5.3%；元月外食費漲3.17%，餐飲營業額則成長15.8%。他強調，顯示民眾在過年期間消費量大。

另外，元月批發業營業額為1兆683億元，年減5.3%。經濟部分析，因今年農曆春節較早，工作天數減少，加上部分業者提前備貨，使汽機車批發業年減16.5%、建材批發業年減14.4%、機械器具批發業年減2%、化學材料批發業年減11.5%，藥品及化妝品批發業則因醫院用藥需求增加，年增0.4%。

展望2月，經濟部表示，批發業受惠新興科技應用持續擴展，加上工作日數較上年同月增加，預期年增率可望轉呈正成長；零售業及餐飲業雖有元宵燈會、情人節商機，但因兩年春節落點差異，在比較基期偏高下，營業額成長力道恐受抑制。預期今年前二月零售業營業額年增2.2%至3.6%；餐飲業營業額年增5.1%至6.6%。