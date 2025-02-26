金管會擬要求上市櫃公司加薪 業界：強制調薪並非良策

金管會擬要求國內逾1,800家上市櫃公司今年股東會需修改章程，獲利公司需以稅前盈餘提撥一定比率辦理基層員工酬勞分派或調整薪資，自明年起適用。業內認為，獎勵員工方法有很多，但強制企業加薪並非良策。

對此規定，全國商業總會理事長許舒博昨（25）日表示，企業獎勵員工方式除了加薪還有分紅，若強制企業必須用加薪提升員工福利，恐造成股東不願參與投資的反效果。

依金管會要求，國內上市櫃公司今年股東會需修改章程，獲利公司需以稅前盈餘提撥一定比率辦理基層員工酬勞分派或調整薪資。所一定比率包括固定數、一定區間或下限三種方式之一訂定，所謂基層員工的定義是指非經理人且月薪6.3萬元以下者。因產業、公司規模大小不一，僅是訂定「基層員工」最低門檻是指月薪6.3萬元，實際薪資水準由各公司自訂。

許舒博表示，企業若有賺錢，獎勵或回饋基層員工的方式還有員工分紅選項，這比為員工加薪更有吸引力。若金管會強制規定上市櫃獲利公司都必須辦理基層員工酬勞分派或調整薪資，這恐會造成企業經營成本大幅提升，稀釋股東權益，恐怕影響股東的投資意願。他表示，金管會若強制實施這項規定，恐會造成日後股東不願意再投資企業的反效果。