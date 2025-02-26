受惠AI 、雲端應用需求強勁 工業、製造業生產連11紅

經濟部25日發布元月工業生產指數96.31，雖有春節因素干擾，但仍年增5.07％，呈連11月正成長，增幅表現也優於預期。 路透

經濟部昨（25）日發布元月工業生產指數96.31，雖有春節因素干擾，但仍年增5.07％，呈連11月正成長，增幅表現也優於預期，主要受惠於AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，製造業生產表現優於預期，主要是伺服器生產表現亮眼，元月雖是農曆春節連假，但伺服器業者加班生產。

展望未來，經濟部表示，全球經濟成長步調受國際貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素干擾，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器需求暢旺，可望帶動我國製造業生產動能穩健成長，預測2月製造業生產指數年增近二成，合計前二月預期成長11.4%至13.8%。

經濟部統計，元月工業生產指數96.31、製造業生產指數96.4，雙雙寫下歷年同月次高，分別年增5.07%、5.29%，皆呈連11紅。

黃偉傑指出，資訊電子產業表現突出，電子零組件業生產年增16.67%，其中積體電路業生產指數創歷年同月新高，年增22.92%，為連13月正成長，主因受惠高效能運算與AI應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工持續增產所致。

此外他指出，電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用持續擴展，以及雲端資料服務需求熱絡，加上半導體產業投資動能續增，致生產指數創歷年同月新高，年增14.78%。

傳統產業因逢農曆春節工作天數減少，加上海外同業低價競爭，以及部分業者規劃產線排修，致基本金屬業年減14.82%、化學材料及肥料業年減7.08%、機械設備業年減2.10%、汽車及其零件業年減27.2%。黃偉傑表示，未來傳產生產能否轉為正成長，須觀察中國大陸產能外溢能否趨緩。

汽車及其零件業生產年減幅度甚深，黃偉傑分析，該業主要分整車及零組件，前者受到進口車衝擊及春節工作天數減少，廠商組車天數減少，致燃油小型轎車、電動轎車、小型貨車及客貨兩用車等減產較多；後者則因汽車用電燈組及其他汽車零件因客戶庫存調節而訂單縮減所致。