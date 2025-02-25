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台電稱提送資料無缺漏 環團：不應違法召開四接環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部明日將於環評大會審查台電四接案。聯合報系資料照片
環境部明日將於環評大會審查台電四接案。聯合報系資料照片

環境部明天將於環評大會審查「四接」開發案，正反意見再次對決。環保團體今早爆料，台電補件的評估書資料缺少關鍵的第6章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，以及隱匿場址汙染超標情事。台電晚間表示，此次提送環境部的書面資料及電子檔皆無缺漏。守護外木山行動小組暨台灣蠻野心足生態協會共同透過聲明稿表示，評估書第6章公布不到7日，環境部不應違法召開環評。

台電於今日晚間發出新聞稿，就協和評估資料缺少第6章部分回應，所提送的書面資料及電子檔皆無缺漏，且該章節內容無更動，環境部已補充上傳，不影響審查程序進行。

另針對就土汙超標問題回應，依法查詢非屬土汙場址，提報的環評資料自始至終都依據環評範疇界定內的採測結果呈現；至於自主檢測中部分點位出現超標現象，台電將依相關法規辦理整治，並無任何隱匿情事。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，「環評法施行細則」第13條第2項明定，評估書初稿內容及開會資訊，應於會議舉行7日前公布，環境部於今天記者會揭露評估書資料不全後，才補上傳第6章電子檔，該版評估書初稿公布不到7日，不應違法開會。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲正律師表示，有關民眾提供的土壤檢測報告，其採樣時間是2019年9月23日到27日，有59個點位，當時即發現協和廠區有土壤被汙染超標的情況，而台電的環評書則自稱是2019年12月6日採樣，檢測結論居然是低於檢測標準值？基隆市政府應依土汙法進行查證，如有超標應依法公告為土壤、地下水汙染控制或整治場址；而環境部於基隆市政府查證結果出爐前，應先停止環評大會審查，避免委員依錯誤的資料做出判斷。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，2年前台電委託海大做的操船模擬試驗結果，不僅高風險航次比例過高，甚至還發生LNG船碰撞的結果，最後靠將風速由每秒12米調降為10米，同時也調降了相應的流速、波高，才得到所謂安全結果，台電為騙過環評而調降風速，未來實際運作仍須面對真實風速考驗，基隆港也將因此承擔事故風險。

台電 環境部 環評

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