美國車、進口保健食品有降關稅空間？ 經長郭智輝回應了

美國總統川普宣布啟動對等關稅戰，國民黨立委王鴻薇今質詢時詢問，政府有無空間降低美國汽車進口關稅？經濟部長郭智輝答詢表示，若開放，恐衝擊本土產業，其他國家也將要求相同待遇。

行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。

王鴻薇質詢指出，川普上台後啟動全球關稅戰，在對美貿易順差的國家，台灣排名第六，去年對美貿易順差成績佳，約740億美元；但美國人很不高興，現在只要是順差前幾名的，大家都很緊張，各國企業大老闆都趕到美國輸誠。我國僅派經濟部次長江文若赴美，能見的美政府層級太低，這是一個警訊，卓榮泰應親自監督。

王鴻薇提到，面對貿易戰，必須降低對美貿易順差，例如增加採購美國產品，她也要為人民請命，台灣對美國汽車徵收17.5%的關稅，而美國對台灣汽車僅徵收2.5%，政府有無空間降低美國汽車進口關稅，以平衡貿易關係？

郭智輝答詢表示，若我對美開放同樣關稅2.5%，就要對所有國家開放同樣的關稅，所以美國的車不見得進來，其他國家的車都進來了，那本土就完蛋了。

此外，王鴻薇也質疑，台灣對保健食品課徵30%關稅，遠高於中國大陸、日本、南韓與美國，導致民眾購買進口保健食品的負擔過高。郭智輝則說，台灣本土業者已非常強，政府希望國人能支持。

卓榮泰表示，政府一定會和產業界合作，保持先進科技的領先地位，任何產業界到外國戰略布局，絕不能讓台灣產業空洞化，也要全力爭取避免不公平的關稅；若涉對等關稅的談判，政府會據理力爭，在雙方最有利的狀況下做最好的爭取。