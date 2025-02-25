四接環評資料缺漏？ 台電：環境部系統技術問題

環團今天質疑四接環評報告中第6章缺漏，台電表示，相關環評程序及資料皆依法辦理，所提送環境部的書面資料及電子檔皆無缺漏，且該章節內容自3.0方案後便無再更動，此次可能因環境部系統技術問題，環境部已補充上傳。

台電補充，先前歷次審查時也皆有公開該章節內容，且環評委員是依據書面資料進行審查，因此不影響審查程序進行。

環境部將於26日環評大會中審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

守護外木山行動小組及環團今天於立法院舉辦記者會，指出台電公司提出的評估書資料竟缺少關鍵的第6章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」；且隱匿污染物「超過土壤污染管制標準值」及操船模擬、水工模型試驗第三方驗證會議資料，呼籲環評大會應暫停審查四接。

台電透過新聞稿說明，108年進行環評調查階段，已依法查詢協和電廠廠區非屬土污場址，並依照環評要求的範疇界定、檢測項目等規定，請顧問公司於油槽區及機組區之間進行布點採樣，該點位檢測結果並無超標問題。

台電進一步解釋，環團指出的土污資料為台電自主性提前調查。考量到協和電廠未來將由燃油改為燃氣，屆時將依照土污法第9條變更產業類別，須辦理全廠土壤污染評估調查。

台電指出，再者，由於協和電廠長期使用重油發電，難以完全避免污染物滲入地表，為提前掌握可能需整治的區位及範圍，減少未來施工的不確定性，台電主動展開全廠性自主調查，以全面掌握土壤狀況及後續整治作業。

台電強調，提報的環評資料自始至終都依據環評範疇界定內的採測結果呈現。至於自主檢測中部分點位出現超標現象，台電將依相關法規辦理整治，並無任何隱匿情事。

此外，針對環團對操船模擬與水工模型試驗報告完整性的質疑，台電指出，相關報告已完整收錄於環評書件中，並在環評資料中呈現第三方驗證會議的結論；操船模擬試驗經過超過600次測試，並已依第三方驗證結論及引水人建議，調整LNG船進港的風速條件至每秒10公尺，確保航行與港口安全無虞。