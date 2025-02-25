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薡茶不僅揮軍旅館業 4月將再併這三個知名餐飲品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
巨宇翔董事長許維翔(右)與總經理蔡政豪(左)出席媒體茶會。嚴雅芳/攝影
巨宇翔董事長許維翔(右)與總經理蔡政豪(左)出席媒體茶會。嚴雅芳/攝影

知名茶飲品牌「薡茶」母公司巨宇翔（2760）董事長許維翔25日表示，今年首季將完成六家旅館營運收入認列，並規劃於年底前擴張旅館版圖至10家，且藉由海外「薡茶」品牌的通路，計畫將旅館版圖延伸到海外市場；「薡茶」則持續維持美國越南市場的領先地位，美國市場展店布局則從美西往美東、南美市場拓展，目標年底全球家數規模達300家，未來將打造成為全方位餐、飲、旅觀光集團。

許維翔表示，「薡茶」是從台灣出發的全球茶飲品牌，擁有超過10年的茶飲文化推廣經驗，目前全球總店數約250家，以美國與越南為主力市場，合計占整體營收比重達八成，面對全球通膨使民生消費力下行，低價品牌於東南亞市場搶市，巨宇翔經營美國與越南多年，使「薡茶」品牌挾先進者優勢，公司今年2月於美國猶他州鹽湖城再開幕新門市，總計在鹽湖城已插旗5家門市。此外，公司也在規劃越南市場推出茶飲第二個品牌，以迎戰同業競爭。

巨宇翔總經理蔡政豪表示，台灣國旅產業疫後復甦，旅宿需求也逐步開展，看好周末小旅行、演唱會與熱門球賽等商機，以輕資產模式，提供旅宿客房服務，目前旗下有六家旅館已陸續併入子公司巨宇勝公司業務，今年將持續關注新的旅館標的，以期將旅館版圖擴張至10家。

巨宇翔自去年11月收購澧饗餐旅事業集團所屬餐旅業務，今年元月已認列淡水淶滬文旅酒店、嘉義輕行旅與嘉義行藝文旅、台南行旅與高雄行旅等五家旅館營運收入，第1季將再併入日月潭淶滬文旅酒店，完成六家旅館營運收入挹注，超前部署陸客來台旅遊觀光商機。

蔡政豪表示，全年旅館營運收入爭取雙位數成長，同時預計4月將併國內連鎖餐廳，將義響屋、八王子、八町目等餐飲品牌業務併入營收，力拚全年營收、獲利雙升。

營收 美國 越南

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