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中鼎得標「國光電廠更新擴建統包案」 預2028年底完工、年發電70億度

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中鼎集團宣布拿下「國光電廠先進燃氣複循環機組統包工程案」，全案總裝置容量1,200MW，預計2028年底完工，預計完工商轉後，年發電約70億度，產生的電力將售予台電。中鼎提供
中鼎集團宣布拿下「國光電廠先進燃氣複循環機組統包工程案」，全案總裝置容量1,200MW，預計2028年底完工，預計完工商轉後，年發電約70億度，產生的電力將售予台電。中鼎提供

中鼎（9933）集團宣布拿下「國光電廠更新擴建統包工程案」；中鼎指出，該案是國光電力公司配合政府能源轉型政策所執行的更新計畫，全案總裝置容量1,200MW，預計2028年底完工，預計完工商轉後，年發電約70億度，產生的電力將售予台電。

中鼎指出，該案是集團繼2021年與德商西門子能源共同承攬「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫統包工程」後，雙方再度攜手、共同拿下的第二筆合作案，

「國光電廠先進燃氣複循環機組統包工程案」位於桃園市龜山區；中鼎表示，集團以豐富的海內外能源電力統包建廠經驗、實績，並與德商西門子能源再度合作拿下標案，全案預定2028年底完工後，年發電約70億度，不僅能滿足當地產業發展的用電需求，更能協助政府達成電力淨零的目標。

中鼎集團近年掌握全球再生能源發展趨勢，並積極投入太陽能、生質能、風力發電等市場的開發及建廠，以低碳或零碳排放的潔淨能源，協助政府達成能源多元化發展目標及穩定電力供應。

中鼎 光電 國光

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