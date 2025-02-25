經濟部通過丹麥沃旭35億元對台風場增資案、頎邦1.9億美元海外投資

經濟部投資審議會25日通過丹麥沃旭以新台幣35.8億元增資大彰化西南離岸風場、頎邦（6147）以8.9億馬來西亞幣（約折合1.9億美元）投資海外半導體封裝及測試業務、以及欣興（3037）以35億泰銖（約折合逾1.02億美元）增資泰國，從事經營印刷電路板製造銷售業務。

經濟部今日召開投審會議，會中計核准重大投資案件計八件，包括二件僑外投資新台幣55.8億元、四件對外投資4.4億美元、二件投資中國大陸9,300萬美元。

在僑外投資部分，經濟部今日通過丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以新台幣35億8,500萬元增資大彰化西南離岸風力發電公司，從事經營發電業等業務。第二案是英屬開曼群島商 LEADING INTERCONNECT SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY LIMITED 以新台幣20億元投資佰鼎科技，從事先進封裝用FCBGA 載板之生產及相關技術服務業務。

在對外投資方面，經濟部通過四案。第一案是頎邦科技以8億9,574萬8,000馬來西亞幣（約折合1億9,980萬9,000美元）投資馬來西亞 CHIPBOND TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.，從事經營半導體封裝及測試業務。

第二案通過華新麗華以6,050 萬歐元（約折合6,220萬美元）間接增資義大利COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.，主要從事不鏽鋼鋼胚製造、不鏽鋼盤元、熱軋棒、冷精棒製造之業務。

第三案是欣興電子以35億泰銖（約折合1億227萬9,369美元）增資泰國 UNIMICRON（THAILAND）CO., LTD.，從事經營印刷電路板製造銷售業務。

第四案通過薛長興工業以8,000 萬美元間接增資泰國 ECO INFINIC COMPANY LIMITED，從事經營環保碳黑、輪胎裂解油之產銷業務。

在上市（櫃）公司對中國大陸投資（專案審查案件）部分，經濟部通過國際中橡投資控股公司以3,500萬美元間接增資中橡（鞍山）化學工業有限公司，從事經營碳黑及相關產品之產銷等業務。經濟部通過台橡5,800萬美元間接增資申華化學工業，從事經營開發、生產及銷售苯乙烯丁二烯等產品。