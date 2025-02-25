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百貨店王氣爆對全國零售業影響多大？經濟部分析2件事

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台中新光三越發生氣爆，停工檢修至少3個月，是否影響零售業營業額還要再觀察。圖／聯合報系資料庫
台中新光三越發生氣爆，停工檢修至少3個月，是否影響零售業營業額還要再觀察。圖／聯合報系資料庫

台中新光三越發生氣爆意外，停業檢修至少3個月，以去年營業額258億推估，營業損失恐怕有60億元之多，對整體零售業營業額影響為何？經濟部統計處副處長黃偉傑表示，要看氣爆是否影響消費者的消費行為，如果改到其他百貨公司消費，就不影響整體營業額。

黃偉傑表示，氣爆事件是春節後發生，這段時間原本就是零售業淡季，經濟部對於2月零售業營收評估，是以淡季看待，目前尚未對百貨公司氣爆事件是否影響2月零售業營業額做評估。

經濟部25日發布批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業1月營業額1兆683億元，年減5.3％，結束連續10個月的正成長轉為負成長，主要是受到農曆春節落在1月影響，工作天數相對減少，且部分農曆年前備貨需求已提前至上月發酵。預估1、2月批發業營收年增率為3.9％～5.2％。

1月零售業營業額4451億元，創歷年單月新高，年增率5.3％，連續3個月正成長，主要受惠於消費者年節採買需求，以及連假出遊及購物人潮湧現，冬季連續幾波低溫，也促成禦寒商品需求攀升。預估1、2月零售業營收年增率為2.2％～3.6％。

1月餐飲業營業1039億元，創歷年單月新高，年增15.8％，連續3個月正成長，其中餐館及飲料店受惠於春節圍爐及民眾出遊外食需求攀升，加以外帶年菜及應景商品熱銷，使得餐飲業1月營收創新高。預估1、2月餐飲業營收年增率5.1％～6.6％。

不過，物價漲不停，是否也是貢獻營業額的主因？黃偉傑解釋，物價上漲是其中一項原因，但消費數量也確實有增加，根據主計總處調查，1月商品類物價上漲1.94％，而零售業營業額增幅5.3％大於商品類物價漲幅；1月外食費上漲3.17％，而餐飲業營業額年增15.8％，所以消費量是有增加的，但消費量增加也與1月適逢春節假期有關，消費者增加採買。

消費 零售業 餐飲業

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