櫃買攜手安永辦「創櫃交流會」 推動創新企業申請創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）為扶植創新企業進入創櫃板接受輔導以利銜接資本市場，2月25日與安永聯合會計師事務所合作舉辦「創櫃交流會」。櫃買中心透過本次交流聚會，近距離直接與新創企業高階主管雙向溝通，期許未來有更多具發展潛力的企業申請加入創櫃板。

櫃買中心新創發展部團隊就創櫃板plus新制相關內容及申請實務進行說明交流，希望能幫助有志邁向資本市場的中小微及新創公司瞭解創櫃板平台相關輔導及媒合服務重點，包括：創櫃板公司可於公開發行前即取得股票代號、可參加櫃買中心主辦投資媒合會，有機會吸引創投法人投資、可獲得櫃買中心贊助參加展覽活動增加曝光度、公司成員皆可參加經營管理或商務法律等精選課程，且企業可於二年輔導期間內自行選擇是否配合會計師輔導建置基本會計與內控制度。

本次交流會活動，共計有來自智慧網路應用、能源儲存、醫藥醫材、微生物發酵、智慧製造整合服務、大數據管理等領域等六家企業負責人或高階管理人員共襄盛舉，現場交流互動熱絡。安永聯合會計師事務所營運長黃建澤亦偕同專業團隊介紹其提供之會計及內部控制制度等諮詢與輔導服務，藉由提升企業營運合規性及財務透明度，協助企業順利登錄創櫃板。安永聯合會計師事務所已連續多年獲得櫃買中心頒發「創櫃板推動輔導績效獎」，未來將持續與櫃買中心合作，共同協助新創企業成長邁向資本市場。

櫃買中心表示，目前已有四家公司於櫃買多層次市場中，成功從創櫃板成長至興櫃及上櫃，且已有超過30家創櫃板公司成長為公開發行公司。為協助中小微創新企業更了解資本市場機制，櫃買中心將持續與四大會計師事務所合作推出「創櫃交流會」，讓更多企業認識創櫃板的機會與資源，未來更規劃辦理「創櫃菁英選拔會」，藉由選拔會活動互動及業務瞭解，提升創櫃板公司與櫃買家族暨上市櫃公司CVC（Corporate Venture Capital）投資或業務媒合機會。更多申請加入創櫃板資訊，歡迎參考櫃買中心官網：https://www.tpex.org.tw/。