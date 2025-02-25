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台灣如何反擊川普關稅威脅？卓榮泰曝四大策略備戰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。記者胡經周／攝影

美國總統川普多次以關稅作為談判籌碼，更喊出要對台灣晶片課徵100％關稅，被問到台灣要如何因應，行政院院長卓榮泰表示，先前已開過多次會議，做成四點決議，確保台灣處於全球科技領域的領先地位，涉及對等關稅的談判，將會據理力爭，力求在最有利的情況下爭取最佳結果。

卓榮泰指出，會議已經達成四點共識，首先，台灣將與產業界密切合作，確保台灣在先進科技領域的領先地位；其次，無論產業界是否進行國際戰略佈局，都必須避免讓台灣的產業空洞化。

第三，台灣將全力向國際爭取，抵制針對台灣產業的不公平關稅措施；最後，若面臨對等關稅的談判，台灣將以理據為基礎，爭取雙方最有利的協議條件。

卓榮泰 美國 關稅

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