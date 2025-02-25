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伺服器需求強勁 春節加班上工…製造業生產指數優於預期

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部看好1、2月製造業生產指數年增率兩位數成長。圖／聯合報系資料照片
經濟部看好1、2月製造業生產指數年增率兩位數成長。圖／聯合報系資料照片

經濟部25日公布工業生產統計，工業生產指數年增5.07％，製造業生產指數年增5.29％，雙雙連續11個月正成長，雖然受到春節假期影響，成長幅度壓縮，但表現仍優於預期，部分伺服器廠商春節假期期間加班生產，是製造業生產表現優於預期的主要原因。

1月製造業生產指數96.4，因春節假期，1月工作天數減少，月減11.49％，但有AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，生產指數較去年同期成長5.29％。

經濟部統計處副處長黃偉傑分析資訊電子產業表現，電子零組件業年增16.67％，其中積體電路業生產指數創歷年同月新高，年增22.92％，主要是受惠於高效能運算與人工智慧應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工持續增產。

電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用持續擴展，以及雲端資料服務需求熱絡，加上半導體產業投資動能續增，致生產指數創歷年同月新高，年增14.78％。面板卻由正轉負，年減6.31％，則是受到春節假期工作天數較少的影響。

此外，積體電路、電腦電子光學製品業1月指數，均創歷年同月新高紀錄。

黃偉傑表示，1月製造業生產指數年增率表現優於預期，主要是伺服器表現較經濟部預估值好很多，部分伺服器廠春節加班生產，以應付訂單需求。其他產品表現與經濟部預估的情況差不多。

傳統產業則是受農曆春節工作天數減少影響，加上海外同業低價競爭，以及部分業者規劃產線排修，致基本金屬業年減14.82%、化學材料及肥料業年減7.08%、機械設備業年減2.10%、汽車及其零件業年減27.20%。

排除春節影響，經濟部預估1、2月製造業生產指數年增率11.4％至13.8％。

工業生產指數 春節 經濟部

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