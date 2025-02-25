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川普關稅大刀何時節制 台灣學者：直到美國民眾感受影響

中央社／ 台北25日電
美國總統川普。圖／路透
美國總統川普。圖／路透

川普2.0來勢洶洶，台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如今天表示，對比川普1.0「只要說一句話全球股市都跌」，目前股市尚穩定，但需留意後續對等關稅細節與影響性。

至於誰能制衡川普，她認為，若美國確定對加墨課徵25%關稅，造成終端需求產品漲價，美國民眾終於有感受，川普才有可能有所節制。

川普上任滿月，不同於1.0關稅戰對象為中國，現在矛頭指向全球各國，全球貿易戰山雨欲來。

北威今天舉行「川普關稅2.0」論壇，劉憶如分析，目前川普真正做的只有對中國加徵10%關稅，對比川普1.0「只要說一句話全球股市都跌」，截至目前並無此現象，匯率也無明顯波動，僅黃金大漲，而過去黃金一直作為避險工具，由此可見，市場確實瀰漫著不安。

市場存在不安氣氛，但股市淡定，她分析3種可能性，首先，大家認為川普只是說說而已，嚴重性遭低估；第2，政策細節尚未出爐，股市也不知從何恐慌，但要注意川普1.0曾針對70萬項產品進行關稅分析，如今在對等關稅方面，美國商務部預計4月1日列出對各國關稅比率、產業產品別，可關注屆時大家反應如何。

第3，川普1.0股市反應激烈，是因關稅對象是從他國進口終端產品，這次針對鋼鋁產品，畢竟是中間財，民眾感覺不到。但若確定對加墨課徵25%關稅，以美國一年生產1600萬輛汽車，50%零組件來自加墨，屆時汽車漲價民眾不可能無感，更遑論墨西哥生鮮食品是美國主要進口來源。

劉憶如表示，川普非常有一套，至於究竟什麼能制衡他，唯有市場有反應、老百姓有感覺，川普才有可能有所節制。

她也補充，川普看似對全球都出手，但從對鋼鋁課徵關稅可窺知，他最終目標和1.0時期一樣，都是鎖定中國。

此外，川普關稅戰主要目的之一在促進投資美國、關鍵產業供應鏈自主，文化大學社科院講座教授楊永明指出，包含汽車、半導體、木材、鋼鋁等，以半導體為例，從美國政治思維來看，關鍵先進製程若沒有在美國製造，將對未來美國科技、軍事在美中競爭上產生漏洞和缺點，因此至少2成先進製程所有環節包含封裝在內，都必須在美國生產，無論成本多少。

楊永明進一步說，就算是台積電在亞利桑那州增加更多廠及技術移轉，只要還是台積電所有，「他絕對不會滿意」，但若為英特爾就不一樣，或者也可把亞利桑那州廠變成美積電。

川普 美國商務部 關稅

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