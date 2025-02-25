森崴能源小金雞參加風電展 大秀統包能力

森崴能源（6806）旗下新加坡商寶崴海事工程為亞太唯一具備EPCI統包能力與關鍵施工船舶的海事工程專家，25日起一連3天，在高雄展覽館「2025亞太國際風力發電展」風光登場。憑藉卓越離岸風電EPCI（設計、採購、施工、安裝）統包能力、領先的工程技術並擁有關鍵船舶三大競爭優勢布局國際市場，將為集團創造長期競爭優勢，貢獻營收。

SFE寶崴海事指出，因應全球AI能源需求與減碳趨勢，將迎來離岸風電的黃金十年，亞太地區預計將在2050年占全球海上風機裝機容量42%（840 GW），成為推動產業發展的關鍵力量。其中，台灣作為亞太市場的重要據點，依經濟部能源署「離岸風電三階段政策」目標，將在2025年達成6.0 GW裝置容量，並計劃至2035年新增至少15 GW。

寶崴海事工程首席財務長史美圻在產業前瞻論壇演說中更提到，從亞太各國的能源政策都可看見對離岸風電的支持，其中將有千億綠能轉型市場，而長期成功的關鍵要素便在於關鍵船舶資產及完整EPCI統包能力與風力發電工程技術的擁有。寶崴除了能提供全階段、一站式解決方案，確保每個環節高效、高品質執行，更擁有關鍵施工船舶，涵蓋重吊船、風機安裝船、鋪纜船及多功能支援船，能確保施工中全盤靈活調度且安全可控，有效降低施工風險，提升執行效率，將成為亞太離岸風電市場卓越的引領者。

史美圻更進一步提到，台灣的海域受惠於大陸棚地形與季風氣候，有望在亞太浮式風電市場扮演重要角色，寶崴海事工程目前所自行研發之浮式風電設計領先業界已榮獲DNV與Bureau Veritas兩大國際認證AIP（Approval in Principle）認可，目前正積極評估找尋適合的風場進行浮式風電建置，期望持續協助產業綠能轉型。

森崴能源2024年全年營收達196.29億元，年增74.49%，再次改寫新高。展望未來亞太離岸風電的趨勢發展，寶崴有望以EPCI能力、風電工程技術與關鍵船舶資產三大競爭優勢輔以台電二期之工程實績，布局亞洲市場迎接離岸風電的黃金十年，進一步推升集團之總體營收。