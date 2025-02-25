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美對加墨關稅緩徵期限將至 學者估再延期或改課10%

中央社／ 台北25日電

美國總統川普24日表示，美國將按時向加墨兩國課徵。學者認為，美對加墨課徵25%關稅影響太大，會遭來反制報復，推估美國將再延長實施日，或者改課10%關稅，一旦發生，其他國家會更緊張，需密切關注。

川普甫上任便揮舞關稅大刀，但路徑策略充滿不確定性，各國均審慎因應。以加墨關稅為例，川普3日先是同意把開始課徵加拿大、墨西哥輸美商品關稅的時間延30天，暫緩徵關稅的期限就在下週，川普今天則說「我們按時徵關稅」，並稱美國遭鄰國和盟邦利用。

中經院區域發展研究中心主任劉大年今天出席北威「川普關稅2.0」論壇表示，川普慣用手法是釋放加稅訊息、宣布課徵日期，再來，對手宣布釋出改善訊息，川普再宣布暫緩實施，視對手改善情況再調整。

他說，川普不是提倡自由貿易、而是提倡公平貿易，即使都達成對等關稅，因美國仍是貿易逆差國，仍要圍堵尖端領域被中國超車問題，所以政策可說是非常難預測；「我常被問能否預估下一波關稅政策，如果我能預估，川普就不叫川普」。

文化大學社科院講座教授楊永明認為，川普不會對加墨課徵全面25%關稅，因會遭來反制報復，造成經濟大亂，美國不會因此而偉大，因此推估會再延長實施日。或者，改課10%關稅，像對中國一樣，一旦川普採取此種做法，其他國家就要更緊張，須持續關注。

他也預期，未來美國不會再對中國加徵全面性關稅，但會針對關鍵產業加稅，進而開啟與他國更多談判，包含採購協議、開放市場等，估計未來全球各國平均關稅將達5%以上，甚至7、8%，若過10%，全球貿易戰恐趨激烈。

台灣大學國企系副教授盧信昌表示，川普有一套組合拳，他的關稅政策不是無的放矢，而是都綁著一個主要產業收入，而此產業收入合乎「美國再次偉大」整體目標，有可能拖累全世界，但美國不會因此受害。

對台灣而言，他說，最可能受害的是半導體，且不會只課半導體關稅，因即使在拜登政府時期，半導體管制對象也是針對任何運用到IC者，等於「任何用得到又可賺大錢的都要被課稅」。

盧信昌指出，台灣7大伺服器廠商已針對關稅2.0作出集體性行為，但須注意伺服器是台灣對美國出口獲利最高品項，而工業、軍用伺服器價值高，一旦赴美設廠，將對台灣產業造成巨大殺傷力。

談及台灣因應策略，楊永明表示，目前出口以零關稅資通訊產品為主，6、7成訂單來自美國公司，因此，他認為，除了如央行總裁楊金龍去年11月所說，要對外落實貿易平衡，包含採購能源、農產、軍品，以及半導體增加對美投資，台灣對內也要布局獎勵、補助、人才培育。

他直言，台積電美國廠開始營運後，將替代台灣出貨比例，並連動國內GDP往下降，「未來2、3年一定看得到」，GDP絕不會上升，因中國半導體市占率漸大。他建議政府召開貿易高峰會、半導體高峰會，進行對產業中長期影響評估等。

川普 美國 關稅

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