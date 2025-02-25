亞太國際風力發電展高雄登場 逾10國企業參與

2025年亞太國際風力發電展今天起一連3天在高雄展覽館登場，經濟部次長連錦漳致詞時說，大家都知道再生能源的重要，但大家都不願設在自家附近，這也是地方政府遇到的難題。

連錦漳今天出席風力發電展開幕典禮時說，現今減碳趨勢，大家聽到要推動再生能源都會說好，「但問到如果在你家旁邊推動好不好，大家都說不好」；這就是地方政府遇到的難題，希望透過此展能有更多交流，尤其是高雄市政府在推動上給予最高的支持。

連錦漳提及，為了落實2050淨零目標，政府也啟動2次能源轉型，更把多元綠能發展視為發展核心，透過建置離岸風電、太陽光電，同時推動地熱、小水力、海洋能等再生能源，截至去年國內再生能源總量已達21GW。

連錦漳說，截至去年，台灣已完成6座離岸風場建置，累計安裝374座風力機組，根據國外財經報導，去年台灣離岸風電單年新增量是民主國家排名第一，台灣已成為世界離岸風電領頭羊之一。

高市府副秘書長王啟川說，2025亞太國際風力發電展今年邁入第7屆，這場全台唯一專注風電供應鏈的國際級B2B展會選在氣候溫暖的高雄非常適合；經濟部推動離岸風電也扛了不少壓力，為了國家淨零目標這是不可退卻的一步。

主辦單位安益集團表示，展會以「鏈結國際，深耕台灣」為核心主軸，吸引來自英國、挪威、荷蘭、德國、美國、新加坡等超過10個國家、近50家企業參與，全面涵蓋風機製造、海事工程、風場運維及周邊服務4大領域，完整呈現風電產業鏈，尋求創新解方。

安益集團說明，今年的採購商機交流，希望促進國際企業與台灣產業的深度合作，提供企業與潛在合作夥伴洽談機會，助力拓展全球市場。展會規劃「浮式風場與風電運維交流會」，深入探討最新技術應用與市場需求。

2025亞太國際風力發電展3天規劃15場論壇，議題涵蓋浮式風電、風場運維、風機退役回收、風電專案風險管理、台灣風電政策發展、綠氫應用、重吊與重件海運等熱門議題，邀請國內外產業專家分享最新見解與深度剖析市場趨勢，精準對接產業商機。

展會第3天也安排至高雄海洋科技產業創新專區專業參訪，內容包括GWO國際培訓、OPITO離岸油氣行業訓練認證、海事工程模擬訓練—DP動態定位模擬，為業界提供更全面的風電專業知識與實務體驗。