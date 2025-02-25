彭啓明：CBAM若延期上路 國內產業有喘息空間

環境部長彭啓明今天表示，近期歐盟釋出CBAM延後1年的訊息愈來愈明確，仍待正式討論定案；若真的延至2027年才上路，對國內產業會有喘息空間，但1年很快就過去，仍呼籲產業即早準備。

彭啓明今天告訴中央社記者，從上週開始陸續接收到各種訊息，歐盟考量美國新關稅制度，並徵詢各國意見後，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路的時間可能會延後1年，原訂最快2026年延至2027年。

彭啓明強調，最重要的關鍵還是今年7、8月，歐盟會討論出正式文本，現在看來的確延後的訊號愈來愈明確；台灣的CBAM也會依照最終討論的版本擬訂進度。

彭啓明進一步說明，CBAM不是說訂就訂，還需要通報世界貿易組織（WTO）等程序，目前有英國、歐盟在擬訂CBAM，台灣也會參考他們的方式；且不只CBAM，未來美國政府所推動的關稅制度也會密切注意。

彭啓明說，台灣的碳費金額相較歐盟碳定價低很多，要抵也只能抵一些些；碳費主要還是為了促進產業減碳，與CBAM的關聯性並不這麼直接，因此碳費制度仍會持續進行。

彭啓明指出，若CBAM真的延後1年實施，對台灣如鋼鐵、鋁等產業「會有一點喘息的機會」，政府也會趁此空檔協助業者、趕快做準備；但他強調，1年很快就過去了，不即早準備、後面壓力還是會跟著來。

彭啓明提到，預訂今年年中赴歐盟考察的行程仍然會如期進行。他強調碳定價、CBAM不同，但CBAM有趨動碳定價的效果；此行還會就歐盟的總量管制及排放交易（EU ETS）深入了解，ETS與CBAM如何連結也會釐清，做為台版ETS的參考。