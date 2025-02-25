女性需比男性多工作58天才同酬 男女薪資差距再擴大

不同性別平均薪資受性別、工作性質、年資、學經歷等因素影響，勞動部今天發布我國同酬日統計指出，2024年性別平均時薪差距15.8%，即女性需較男性多工作58天才能達到與男性相同的全年薪資，換算下來今年的同酬日為2月27日，較2024年增加2天。

根據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」顯示，2024年我國女性平均時薪327元，為男性389元的84.2%，性別薪資差距15.8%，即女性需較男性多工作58天才能達到與男性相同的全年薪資，而今年同酬日為2月27日，較2024年的2月25日還增加2天。

勞動部分析，2024年我國性別薪資差距較2023年及2019年分別上升0.7及0.2個百分點，受少數性別薪資差距較大的主要產業，如電子零組件製造業的影響甚大；2024年電子零組件製造業的男性時薪668元，女性393元，性別薪資差距41.2%，較2023年及2019年分別上升1.9及3.2個百分點。

此外，去除電子零組件製造業的其他工業及服務業，2024年的性別薪資差距為11.5%，2023年增加0.3個百分點，較2019年則下降1.2個百分點。

勞動部表示，若與日本、南韓及美國等主要國家相較，近年來我國性別薪資差距均為最低，2024年我國性別平均時薪差距15.8%，續低於日本的29.7%及南韓的29%；至於美國，因其所發布的性別薪資差距資料是以中位數計算，以我國年薪中位數與其周薪中位數相較，2023年我國性別薪資差距12.3%，也低於美國的16.4%。