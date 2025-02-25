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今年全球新車市場估年增2.4% 美國恐受關稅衝擊、中國智慧車競爭加劇

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新預估，2025年全球新車市場銷量為9,060萬輛，年成長率2.4%。估計區域占比以中國29%最高，美國18%居次，西歐地區為15%。其中，美國市場因關稅因素將面臨高度不確定性，中國市場「智慧化」的競爭預期將白熱化。

美國總統川普於2月18日表示，計畫對所有進口美國的車輛課徵25%關稅。他先前已提出將對墨西哥、加拿大產品收取25%關稅，並於2月3日宣布延遲30天實施；對中國產品加徵10%的規定，則於2月4日生效。針對鋼鐵和鋁課徵25%的關稅，預定3月12日生效。以上因素都將為2025年的美國新車銷售增添變數。

TrendForce表示，美、加、墨汽車產業鏈相互依存度高，考量地理位置、生產成本和《美墨加協定(USMCA)》，全球超過十家汽車公司選擇在墨西哥設置工廠，當地有30家以上各類整車廠，周邊還有多達數百家零組件廠，零組件運送往返頻繁。因應美國關稅新制，儘管車廠可轉移產能，也難以全部移出墨西哥，加上零組件同樣會被課稅，車廠無法完全避免關稅影響和供應鏈調整帶來的成本上漲，最直接的反應便是轉嫁成本至車輛售價。

TrendForce分析，若美國對墨西哥和加拿大進口商品開徵25%關稅，高漲的車價將促使消費者延後換車或轉向租賃、二手市場，預估2025年美國汽車銷量將從年增1%轉為年減3%。然而，關稅稅率不是唯一影響新車銷售的因素，最終的關稅條件、實行時間、降息速度、通膨趨勢、車廠應對與策略等也將牽動新車銷量的預估值。

新車銷量占比最大的中國市場，其汽車相關財政措施將帶動2025年銷售，除了汽車汰舊換新補助將延長，補助對象與範圍皆將擴大，因此，預期中國市場今年仍有機會保持正成長。

TrendForce預估，2025年新能源車在中國新車市場的占比達50%，在銷量基期高的情況下，各家車廠不只要比車價折扣，智慧化功能也將成為吸引消費者的重要關鍵。龍頭車廠比亞迪喊出「智駕平權」，將智慧駕駛功能下放至平價車款，此舉不僅加速中國車輛智慧化功能普及，更進一步推升當地智慧車供應鏈的競爭強度。

新車銷售 美國 關稅

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