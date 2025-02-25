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川普關稅戰影響物價？張建一：CPI很難1.5%以下 有升息可能

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台經院院長張建一認為今年通膨1.5%以下很困難，降息空間不大，反而有升息可能。圖／台經院提供
台經院院長張建一認為今年通膨1.5%以下很困難，降息空間不大，反而有升息可能。圖／台經院提供

1月CPI消費者物價指數）持續飆高，面對未來電價可能調漲，台經院院長張建一表示，蔬果價格大漲對2月物價仍有壓力，川普關稅也會影響物價；央行總裁楊金龍曾說CPI年增率1.5%以下才會降息，「今年1.5%以下很困難」，預期今年降息空間不大， 反而有升息壓力。

張建一表示，雖然1月CPI是因為春節因素上升，一般2月會回跌，比較大麻煩是蔬果漲很高，最近他發現香蕉一斤90元，過去從來沒看過，主要是天候造成香蕉收成久，2月沒過年因素，但蔬果上漲對通膨有壓力。

他說，目前預期今年通膨可以在2%以下，但天災加上川普關稅是否影響物價，都有變數。之前楊總裁說通膨1.5%以下才會降息，「今年1.5%以下很困難」，他認為未來沒有降息空間，反而有升息可能，要看美國貨政策及台灣經濟狀況。

媒體詢問電價若再漲，對CPI衝擊？張建一表示，台灣電價有上漲壓力，因為台電累虧已達四千多億元，原本行政院希望今年再補助1千億元，但立院未通過，行政院可用追加預算，看是否有機會。

他說，電價漲對物價影響不大，但民生用電若漲，雖然不是直接影響物價，但小吃店若反映成本漲售價，外食族就會影響比較大，並且反映在CPI的外食費漲幅變大。

張建一認為，漲電價與補助台電看起來不一樣，但如果漲電價，是直接從老百姓的口袋拿錢出來，若補助台電虧損，是繳稅的人補助，台灣很多人可能都沒繳稅，繳稅最多的台積電，如果老百姓比較不受影響，就看是那一種政治思維。

CPI 消費者物價指數 電價

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