促中油總部南遷 陳其邁認為台積電旁及亞灣可以二擇一

中油總部大樓位在台北，石化、煉製等主要事業部分布高雄，市長陳其邁近日再度赴經濟部爭取中油在高雄設總部暨研發中心。陳其邁說，石化業需要轉型，市府已經爭取很久，楠梓高煉廠原址鄰近台積電，跟高科技產業互動方便，中油另在亞灣也有大面積土地，眼光假如夠遠的話，應該要選擇高雄。

前市長陳菊爭取中油總部南遷，中油公司總公司多年前已經改設高雄楠梓區左楠路2號，然而總部機能及高層還是在台北信義區的中油大樓辦公，未實質落腳高雄。

市長陳其邁今天證實，最近跟中油密集協商此事，他認為，中油在整個石化園區的規畫上，逐步把重心集中在林園、小港地區，天然氣事業也在高雄興達港，總部南遷是再好不過，中油本身的營運管理會更有效率。

陳其邁說，石化業要轉型，李長榮、長春等石化廠都在高雄，在推動淨零及數位轉型過程中，高雄是最好的營運基地，可研發及擴大再生能源的技術運用，他已經跟經濟部爭取，希望中油配合整體資產活化及產業轉型，淨零科技的運用落地，以高雄當基地。

針對中油總部暨研發中心設置地點，目前有兩個地點納入考量。陳其邁說，中油在亞灣區有龐大土地，一方面可配合亞灣2.0計畫，二方面若設營運總部，也是非常好的一個地方，眼光假如夠遠的話，應該要選擇高雄。

陳其邁表示，台積電旁邊、鄰近油廠國小的土地是中油老家，非常珍貴，公會也希望總部或研發中心據點設在裡面，已經談一年時間。此外，台積電下來高雄之後，全球六大供應商都需要研發總部及服務據點，在中油台積電廠區，能夠15分鐘抵達、設總部研發中心的地方不多，市府正在盤點土地，也跟經濟部合作，希望加速中油設立他們的營運總部，或相關產業包括綠能、循環經濟、半導體等研發中心聚落，可以設在台積電左邊。