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電價上漲壓力大 央行理事：有升息壓力沒有降息空間

中央社／ 台北25日電

中央銀行將於3月20日召開理監事會議，外界聚焦在川普2.0的不確定性下，台灣央行如何接招。央行理事之一、台經院院長張建一今天表示，電價上漲壓力很大，加上通膨走勢仍需觀察，「未來我認為沒有降息空間，反而有升息壓力」。

歐美央行已啟動降息循環，去年外界遍關注台灣央行是否可能跟進降息，當時央行總裁楊金龍回應，關鍵是通膨與主要經濟體的降息幅度與速度，除非通膨率降至1.5%以下，才有降息機會，如果通膨率落在1.5%至2%的區間，利率還是要維持偏高水準，要降息有點難。

台經院今天舉行景氣動向記者會，張建一直言，根據央行預測，今年通膨率低於2%，但實際通膨須考慮天災、氣候變化，以及美國總統川普上任後，舉起關稅大刀，關稅措施是不是會影響物價、推升通膨，這些都要花更多時間觀察。

除此之外，張建一也說，立法院決議刪減挹注台電的預算，台電累計虧損已經超過新台幣4000億元，在此情況下，電價上漲壓力很大，電價調漲後對物價的影響不容小覷，如果小吃店等業者因電價調漲而漲價，服務、餐飲費用上漲，民眾也會很有感，今年通膨率要壓到1.5%下有點難。

「未來我認為沒有降息空間，反而有升息壓力」，張建一表達看法，但他補充，實際上央行升不升息，還是要看主要國家特別是美國的貨幣政策，以及物價、經濟狀況。

央行 通膨 降息

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