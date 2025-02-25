製造業持續樂觀 台經院：「這件事」最棘手、弊大於利

台灣經濟研究院25日舉行景氣動向調查記者會，台經院長張建一表示，美國總統川普上任後宣布的許多政策都是劍指中國大陸，尤其是川普主要透過關稅戰來確認彼此盟友關係，若4月川普真對半導體課徵25%關稅，以目前評估對台灣影響還好，最棘手的是現在傳出美國政府介入，要求台積電救援英特爾，這對台灣來說，肯定是弊大於利。

不過，張建一也提到，川普總是會先講大話，威懾一番，之後再對他國提出要求，強調必須做一些事情來配合美國政策，但仔細觀察，川普的政策總是繞來繞去。

台經院景氣預測中心主任孫明德也說，川普所提新政，有好有壞，不能全以負面來看待，但要留意，近期每一次美國重要經濟數據一公布，川普政策就會出現轉彎，且到目前為止，川普說得多做得少，還有不少髮夾彎。

台經院今發布1月份三大營業氣候測驗點，在國內製造業方面，受惠於AI與高效能運算商機持續熱絡，供應鏈移轉帶動資通產品出口，令科技業廠商看好當月與未來半年景氣表現，然適逢農曆春節假期縮短工作天數，海外主要市場同步走弱，令傳統產業對當月景氣看法較上月調查相比略為轉差，加上川普推行新關稅政策，讓全球貿易不確定性升高，故傳產多持平看待未來半年景氣表現。

孫明德指出，與川普上一任相比，台灣廠商多半已做好備援計畫，儘管對當前經濟局勢看法混沌不明，但對未來則是持續樂觀，整體來說，目前製造業廠商對景氣看法保守，不過對中長期看法正面。

此外，張建一也提到，去年復甦較不理想的傳產，今年由於歐洲、日本的景氣將比去年好，這對我國出口歐、日的傳產來說，就有迎來景氣春天的機會。不過，由於1月份有春節效應，屆時1、2月一起觀察最新數據表現會比較精確。

台經院表示，1月製造業營業氣候測驗點續呈上揚態勢，服務業與營建業測驗點則結束先前連續三個月上揚態勢轉為下跌。

2025年1月製造業營業氣候測驗點為98.00點，較2024年12月修正後之97.18點增加0.82點，呈現連續三個月上揚態勢。2025年1月服務業營業氣候測驗點為96.23點，較2024年12月修正後之97.59點減少1.36點，結束先前連續三個月上揚態勢。營建業2025年1月營業氣候測驗點為101.82點，較2024年12月之108.45點下跌6.63點，結束先前連續三個月上揚的態勢。