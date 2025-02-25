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1月製造業測驗點連3升 未來聚焦關稅及AI泡沫

中央社／ 台北25日電

台經院今天發布1月製造業營業氣候測驗點，雖然有川普關稅陰霾籠罩，加上農曆春節季節性因素干擾，但受到廠商展望樂觀帶動，測驗點連3升。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，後續牽動景氣的變數，除了川普關稅措施，還需留意AI泡沫。

台經院今天公布1月3大產業營業氣候測驗點，製造業為98點，月增0.82點，呈現連續3個月上揚；服務業為96.23點，營建業為101.82點，雙雙終止連續3個月上升態勢，轉為下跌。

觀察國際政經局勢，台經院指出，美國總統川普上任後，頻繁祭出新關稅措施，近期計劃對所有進口商品實施對等關稅，美國相關部門將審查與美國所有貿易夥伴的非互惠貿易關係，並根據各國回應與調查結果調整最後關稅政策，此舉可能提高美國貿易夥伴的關稅，加劇全球經濟不確定性，並影響國際貿易與金融市場。

不過觀察1月製造業測驗點表現，廠商對當月看法較差，但對未來半年展望樂觀，孫明德直言，廠商對於川普沒有像1.0時期那麼悲觀，一來是川普關稅「說得多做得少」，髮夾彎居多，二來廠商有了川普1.0的經驗，多已做好備援措施，如中國+1等，可以從其他地方調整出貨，因此製造業對當前景氣看法混沌不明，對未來還是樂觀。

孫明德進一步指出，觀察台灣出口地區及產品比重，對美出口主要產品是資通視聽、金屬、機械、電機、運輸，這幾類產品因對美銷售比重高，可能受到關稅打擊，但關稅不只看稅率，還要注意商品替代跟互補關係。

孫明德解釋，以前次關稅戰的經驗來看，如果幫美國代工，影響會較小，而台灣AI伺服器很多幫美國代工，美國會注意避免傷到自身；另外，假如產品無可取代，例如台積電晶片，課稅也沒有意義，因為可以轉嫁，但金屬、機械類產品，台灣會做，別國也會做，關稅就會帶給廠商壓力。

除了川普關稅措施帶來不確定性，孫明德提醒，中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）震驚市場，後續效應慢慢顯現，美國大型科技廠商開始調整資本支出，也許半年後，新的AI模型所需伺服器不再需要高昂價格，是否會影響台灣出口，值得密切觀察，「下個關注重點不能只看川普，還要看AI泡沫」。

媒體關注，川普不只揮出關稅大刀，也頻頻施壓台積電，台經院產經資料庫研究總監劉佩真說，對台積電而言，不論課徵關稅還是要求擴大赴美投資，這兩個都比較單純，「比較棘手是救援英特爾的議題 」。

劉佩真直言，不論台積電入股合資或是合併，都是弊大於利，因為台積電跟英特爾在製程相容性低，架構、經營模式、文化差異也大，如果要救援英特爾，會花費台積電非常多心力跟成本，更何況培養競爭對手可能導致未來搶到自己客戶訂單，這對台積電極為不利。

台積電 川普 關稅

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