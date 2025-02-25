1月製造業營業測驗點微增 台經院：Deep Seek可能影響台灣出口

台經院今天發布1月景氣動向調查，盡管受惠AI與高效能運算商機持續熱絡，供應鏈移轉帶動資通產品出口，但美國總統川普開徵關稅不確定加劇，1月製造業營業氣候測驗點小增0.82點，維持連續三個月上揚。但服務業及營建業都從先前連續三個月上揚態勢轉為下跌。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，製造業廠商對目前景氣混沌不明看法保守，對中長期依然樂觀。他說，台美因逆差加大，但台灣主要銷售美國產品都不是關稅問題，因此「美國是要求改善貿易而不是增加關稅。」但也示警，Deep Seek出現造成美國科技業減少資本支出，要關注台灣AI出口是否受影響，台灣不只關注川普關稅，還要要注意AI是否泡沬。

孫明德表示，製造業廠商對川普做法已不像七年前那麼悲觀，主要是川普說得多做少，髮夾彎比較多，第二是廠商已做好備援，可以從其他國家調整出貨，沒那麼擔心，因此對未來展望看法看好比率增加10.7%，持平與看壞比率都減，亦即對當前看法混沌不明，但對未來是樂觀。

孫明德表示，去年美國貿易逆差1.2兆美元，美國已對第一名及第二名加徵關稅，台灣排名第六，前一年是第十，去年逆差金額739億美元已超過日韓，年增55%，不但增加金額是全球第一，增加率也是全球第二，所以美國會要求台改善貿易而不是增加關稅，因為台灣很多出口不是關稅可以解決。

至於川普加徵關稅做法，孫明德表示，台灣出口美國產品前五大商品，分別是資通、AI、金屬機器，重電及輸電儲備電機設備、運輸及汽車零組件，因此這五大商品關稅可能會受到影響。

他分析三種狀況，一、如果是幫美國代工者影較小，因為美國不可能因加關稅傷害自己，例如AI伺服器是幫美國代工，就不會影響，如果不是就會影響；第二、如果東西無法取代就不會影響，但如果像金屬機械等其他國家也會做，就會有壓力；三、替代與互補關係，若一課稅會造成美國業者轉嫁消費者就不會課稅，但如果可能會轉嫁消費者，就不會課。

孫明德提，台灣從去年下半年進口資本設備都一路往上，主要是AI組裝比較多，但Deep Seek新的模型出現，未來伺服器、晶片可能不會這麼貴，一旦平價化，可以大量採用，目前已經直接影響美國科技企業調整資本支出，也許三個月或半年後如果不用那貴，要關注是否影響台灣AI出口，也就是不只關注川普關稅，還要注意是否泡沬化。

台經院調查結果，經過模型試算後，2025年1月製造業營業氣候測驗點續呈上揚態勢，服務業與營建業測驗點則結束先前連續三個月上揚態勢轉為下跌。

台經院認為，美國近期計劃對所有進口商品實施對等關稅，美國相關部門將審查與美國所有貿易夥伴的非互惠貿易關係，並根據各國回應與調查結果調整最後關稅政策。此舉可能提高美國貿易夥伴的關稅，加劇全球經濟不確定性，並影響國際貿易與金融市場。

在國內製造業方面，受惠於AI與高效能運算商機持續熱絡，供應鏈移轉帶動資通產品出口，科技業廠商看好當月與未來半年景氣表現，然適逢農曆春節假期縮短工作天數，海外主要市場同步走弱，傳統產業對當月景氣看法較上月調查相比略為轉差，加上川普推行新關稅政策，讓全球貿易不確定性升高，傳產多持平看待未來半年景氣表現。

服務業受惠於春節商機帶動送禮需求、年貨採買與旅遊消費，刺激零售與餐旅業當月景氣表現。餐旅業仍受人力短缺、服務品質不穩及觀光逆差擴大影響，國旅需求相對疲弱，使業者對未來半年景氣多持審慎或悲觀看法。

營建業方面，1月測驗點轉為下滑，主要仍是來自於不動產業的部分，該行業受到中央銀行第七次選擇性信用管制，導致市場資金供給緊縮，住宅交易動能明顯下滑，使不動產開發商投資趨於觀望。反觀營造業者不論是本月或未來半年皆呈現持平態勢，顯然受房市展望不佳導致房屋建築工程業者接單量較為疲弱，但由於嘉義地震後將帶來短期內房屋拆除與結構補強需求，且營造業者所承攬的綠色環保工程需求增加，預期營造業景氣可以持平視之。