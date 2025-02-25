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電價蠢動？ 央行理事：今年沒有降息空間 有升息壓力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

撥補台電預算遭砍，電價蠢蠢欲動。台灣經濟研究院長、央行理事張建一25日表示，他認為央行今年沒有降息空間，但有升息的壓力。

張建一表示，央行總裁楊金龍去年曾提及，通膨率降至1.5%以下才有降息空間，不過以目前情況看來，今年CPI年增率要降至1.5%以下「很困難」。

不過，張建一也提到，若4月電價持續調漲，由於我國工業電價在全球主要國家來說是倒數幾名，影響應該還好。至於民生電價調漲，則對外食族的影響較大，也會反映在其他的服務類價格上。

關於國內物價未來走勢，張建一表示，現在最麻煩的是國內蔬果價格漲好高，香蕉一斤要90元，和去年相比漲了快五倍，「比台積電還好賺」。因此，蔬果價格上漲對國內通膨仍有相當的壓力。

張建一還提醒，美國總統川普的關稅戰，以及氣候異常等因素，也都是牽動接下來物價走勢的重要觀察，需密切關注。

此外，媒體也關心，日前央行理事進行改選，是否新一任的央行理事會比較能夠看清楚台灣的物價問題？對此，張建一則回應表示，「央行確實有一些考量」。

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