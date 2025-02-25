傳台積電投資英特爾 郭智輝：沒收到這個訊息

外界關注台積電是否應美國政府要求與英特爾（Intel）合作、加速在美投資，經濟部長郭智輝今天在立法院受訪表示，對外投資須向經濟部投審會提出申請並取得核准，但目前沒有收到這個訊息，市場傳聞不予評論。

彭博（Bloomberg News）日前報導，全球最大晶片製造商台積電應川普政府官員要求，正考慮取得英特爾工廠的控股權。華爾街日報日前也報導，英特爾可能分家，分別由台積電及美國博通公司接手，相關公司正就潛在收購案進行評估。

立法院今天開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告並備質詢。郭智輝在進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問，最近市場傳出美國政府希望台積電與英特爾合作，並擴大加速投資美國，目前台灣政府的立場為何。

郭智輝表示，經濟部沒有收到這個訊息，市場傳聞不予評論，經濟部會等到有正式報告才會討論。

媒體詢問，目前沒有跟台積電或美國政府討論嗎。郭智輝表示，對外投資會經過經濟部投資審議會，因此目前沒收到訊息。

媒體追問，日前經濟部有派官員訪美，是否有具體討論項目。郭智輝表示，經濟部是去蒐集情報，對談的對象是顧問和行政官員，雖然有些人已經離開現在位置，但因為每天情勢都在改變，經濟部就是要蒐集充分情報給談判單位。