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影／經濟部高層訪美溝通關稅 郭智輝：蒐集情報給談判單位

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今開議，郭智輝上午受訪被問及台積電等問題。記者張曼蘋／攝影
立法院今開議，郭智輝上午受訪被問及台積電等問題。記者張曼蘋／攝影

美國總統川普將宣布晶片關稅，並喊話對台積電課100%關稅。對於經濟部由次長江文若領軍，前往華府溝通，經濟部長郭智輝今上午受訪表示，對談對象是顧問或以前行政上認識的官員，因為每天都在改變，他們就是蒐集充分情報給談判單位使用。

立法院今開議，郭智輝上午受訪時被問及市場傳出擬讓台積電與英特爾成立合資公司，他說，目前沒有收到這樣訊息，對於市場傳聞不予評論，等等有相關正式報告，才會有一些討論。

至於台積電關稅問題，郭智輝表示，因為這些事情牽扯對外投資，會經過投審會等單位，但目前為止是沒有收到這樣訊息，因此沒辦法評論。

郭智輝提及江文若領軍前往華府溝通，指出他們是去蒐集情報，而對談對象是顧問或是以前在行政上面認識的官員，當然有的現在還在、有的離開，「對我們而言就是要蒐集充分情報」，每天都在改變，蒐集情報給談判單位來使用。

台積電 溝通 郭智輝

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