緯創再擴大墨國產能 林憲銘：25%關稅議題會一直懸著

美國計畫對墨西哥加徵25%關稅，緯創（3231）仍持續擴張墨西哥產能，美國預留2據點待命，外資關切。緯創董事長林憲銘24日法說會中指出，客戶仍持續要求AI伺服器移往墨西哥製造，美國成本高昂僅高單價產品划得來，不過導軌大廠川湖（2059）則宣布德州廠1月取得許可證，2026年產能規劃貢獻20%產能。

儘管伺服器ODM廠都已經在美國有生產方案，但前進量產進度不一，緯創擬等待法令最後一刻才移動。林憲銘24日指出，美國廠都已做好生產準備，一旦客戶要求就可移轉過去，但美國製造相當貴，只有高單價產品才可能美國製造，低單價產品「付25%關稅都比去美國製造划得來」。

緯創認為在美國製造，不只是高成本，還有人力短缺問題，以及美國政府的各種要求規範，林憲銘指出，不相信美國會有動輒數千人的工廠運作，但緯創跟客戶也已做好B計畫，隨時可以行動。

執行長林建勳解釋，緯創現在的做法叫「蓄勢待發」，目前繼續再合適的成本結構製造，但若關稅要移動，也可以很有效時間內轉移，使損失（產能移轉所造成）極小化，讓緯創取得時間差優勢。

林建勳補充，已在加州及德州有良好基礎設施，若客戶要美國製造，緯創能迅速行動，法人問是否1~2季度就能達陣，但目前為止，AI伺服器多在台灣製造，而客戶也開始要求移往墨西哥廠生產。

但墨西哥有25%關稅潛在風險，林憲銘表示，美國政策變異性很大，目前川普墨西哥關稅政策延後實施一個月，且表示若墨西哥配合就不一定會加徵，「看來是整體關稅戰略，是用來達到其他重要目的」，關稅議題會一直懸在那裡，而若此時選擇一路加碼美國製造，製造成本勢必拉高。

林建勳分析，關稅影響最大其實是在消費性產品（Nice to have），因為會影響售價，而客戶就會選擇不買，但AI伺服器是剛性需求，關稅對總體影響較小，關稅也不會由緯創去支付，而是緯創跟客戶一起想辦法解決。

緯創透露現階段GB200或GPU基板的客戶都在往上提升訂單，化解DeepSeek帶來的AI算力過剩疑慮。

川湖2026年德州廠量產 規劃產能20%

不過伺服器最大導軌廠川湖科技則相對積極，宣布全球設廠計畫，公司表示，2年前就決定去德州休士頓設廠，工廠1月取得許可證，預計動工2026年量產，產能將增20%，另外台灣川億廠三四期也會擴廠，但未必限於伺服器產品。

為掌握伺服器先機，川湖認為儘管美國人工及投資成本都高於台灣，但也會拉高美國廠自動化生產比率，比台灣更高，後續也計畫一步一步全球設廠，前進歐洲。

緯創資本支出大增8成

緯創最讓人矚目是2025年資本支出355億元，比2024年200億元大幅成長8成，赴美投資占比低，緯創解釋，主要大部分投資在台灣跟AI，AI生產線部分投資超過百億元，主要都是客戶要求緯創投資的，另外台灣就是預期Edge AI將逐漸放大效果，提前進行布局。

緯創在台灣的投資從台北新竹到高雄，另外則在越南、墨西哥、中國大陸、台灣及印度，美國當然有一部分資本支出，主要源自於美國政府對美國境內製造的施壓。

機器人產業，緯創則不投入組裝，林憲銘指出，機器人產業布局會往關鍵零件及軟體部分看，不認為組裝是有價值的生意，因為面對的是消費者市場業務，通常利潤都很低。他認為今年仍是機器人投資期，緯創近年會更積極朝商用企業市場發展。