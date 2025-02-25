台電：補充商品 不與民爭利

再生能源商業同業公會喊話，請政府重新思考暫緩推動「低碳電力RE30」的電力分艙制度，更提出三大隱憂。台電表示，RE30是補充綠電市場商品，購買用戶須先向民間購買綠電，不足部分才由RE30補充，設計上是與民間合作互相搭配，以滿足用戶的綠電需求，且綠電與市電分開處理，不會出現「灰電漂綠」的問題。

台電指出，RE30低碳電力商品以補充性質為主，因此銷售方式、價格設定等會做審慎考量，以避免影響綠電市場，同時為鼓勵用戶先向民間購買綠電，在銷售方式方面，將優先轉供民間綠電，剩餘未匹配成功之用電量再由RE30商品補足。

台電表示，以購入一百萬度RE30低碳電為例，需卅萬度綠電，若用戶已向民間購買廿五萬度，則台電只會補充五萬度，以協助補至RE30為上限。

台電指出，RE30商品綠電價格目前以六點三元設定，高於市場行情五點五至六元，可引導企業於市場購買不足部分才向台電購買，應無公會提到與民爭利或影響離岸風電銷售的問題。

台電說，RE30商品採組合銷售，綠電與市電會分開處理，市電部分按一般用電方式供應，綠電部分同民間採轉供方式提供予用戶，並無灰電漂綠疑慮。