台電：低碳電商品 不與民爭利

中華民國再生能源商業同業公會昨（24）日喊話政府暫緩推動「低碳電力RE30」電力分艙制度，台電表示，RE30是補充商品，不會與民爭利，目前價格設定為每度6.3元（不含營業稅及轉供費），高於市場行情的5.5元至6元。

再生能源公會昨日發出聲明，呼籲政府暫緩推動「低碳電力RE30」電力分艙制度，憂心此制度將造成三大隱憂，包含衍生「漂綠疑慮」，增加未參與方案企業和一般消費者的電力碳排，恐重創再售電市場和國際競爭力。台電昨日回應，推出RE30低碳電，購買用戶須先向民間購買綠電，不足部分再由RE30商品補充，設計上是與民間合作互相搭配，以滿足用戶綠電需求，因此銷售方式、價格設定等會審慎考量，避免影響綠電市場。

銷售方式方面，將優先轉供民間綠電，剩餘未匹配成功的用電量再由RE30商品補足。以購入100萬度RE30低碳電為例，需30萬度綠電，若用戶已向民間購買25萬度，則台電只會補充5萬度，以協助補至RE30為上限。

價格方面，RE30商品綠電價格目前設定每度6.3元（不含營業稅及轉供費），高於市場行情5.5至6元，可引導企業於市場購買不足部分，才向台電購買。