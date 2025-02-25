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立法院新會期 在野黨劍指三法案

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
立法院。（聯合報系資料照）
立法院。（聯合報系資料照）

立法院今（25）日開議，本會期為法案會期，藍綠白將展開法案攻防。在野黨磨刀霍霍，劍指《紀念日及節日實施條例》（還勞工國定假日）、《長照保險法》（長照財源改為保險制）、《稅收超徵全民共享發放現金特別條例》（普發現金常態化）。

國民黨昨日拍板本會期優先法案，包括《紀念日及節日實施條例》、《稅收超徵全民共享發放現金特別條例》、《核子反應器設施管制法》（核能延役）、《人工智慧基本法》、《新聞媒體與數位平台強制議價法》、《長期照顧保險法》草案等。

民眾黨則提出，除了持續推動司法改革外，並將推動《虛擬資產管理條例》、《虛擬資產專法》，同時也認同藍營主張，希望推動長照保險法，將長照財源改為保險制，而過去民進黨政府長期主張的長照財源採稅收制，預料屆時將會是攻防焦點。

對於國民黨推動「還錢於民2.0」、每人普發1萬元，民眾黨先前表示，問題根源是過去四年執政連年超徵，行政部門難辭其咎，重點在於如何具體還財於民，民眾黨團將召開公聽會聆聽各界意見，並提出完整計畫向社會報告。

對於普發現金，財政部先前表示，稅收實徵數超過預算目標，政府會優先減少舉債、增加還債；普發現金不宜常態化，應審慎規劃用途，以確保財政穩健。

國民黨 普發現金 長照保險法

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