四接環評明登場 正反交鋒

環境部明（26）日將舉行環評大會審查協和電廠更新改建案（四接環評），台電副總鄭慶鴻昨（24）日表示，若無協和電廠，北東電網供電面臨嚴峻挑戰，強調協和電廠「以氣換油不能等」。

四接環評將叩關環評大會，正、反雙方昨日上演前哨戰。鄭慶鴻、反四接代表王醒之昨日同台接受網路節目專訪，分別針對供電、空汙、填海造陸方案等面向直球對決。

王醒之說，台電應提出更永續的能源政策，而非受限於「上面的意思」，若協和改建為天然氣電廠，規模更大、總碳排仍上升，是否能符合減碳目標值得深思。

鄭慶鴻昨日拿出圖表及資料說明，顯然有備而來。他指出，台電提出四接計畫以來，已兩度縮小填海造陸範圍；預估將四部燃油機組改成二部燃氣機組，空汙可減量96%、減碳52%。鄭慶鴻強調，四接已拖了六、七年，協和計畫有其必要性，「以氣換油不能等」。

對於環團建議將協和電廠改以地熱發電，鄭慶鴻表示，協和廠區面積僅8公頃，地熱發電潛力與目前北東電網缺口相比，相差近60倍，無法滿足穩定供電需求。

環境部明日召開環評大會審查四接環評，預料將聚焦空汙減碳、填海造陸、電廠轉型等焦點。