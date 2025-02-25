台電大投資 今年砸2,690億…士電、亞力等有望受惠

台電進入大投資高峰期，為穩定供電、配合經濟發展及政府能源轉型，台電持續開發電源，規畫今年固定資產投資計畫高達2,690億元，創近年投資高峰，將分別投入綠電開發、電廠更新、強韌電網三大領域。

因台電擴大投資力道，市場預期，包括士電（1503）、亞力（1514）、華城（1519）及大同（2371）等機電大廠，以及大亞（1609）及億泰（1616）等線纜業者將因此受惠。

據台電2025年預算書，台電固定資產投資計畫高達2,690億元，比2024年約2,500億元還要高。其中專案計畫1,457億元，一般建築及設備計畫1,233億元。台電預計今年舉借3,292億元，主要用以支應固定資產建設改良擴充及借款還本；另預計還本1,185億元。

台電2025年固定投資計畫

台電今年預計執行大型計畫分為三大面向。首先在綠電開發方面，包括離岸風電第二期計畫263.24億元、綠能第一期計畫17.93億元，其他還有萬里水力發電計畫、石門抽蓄水力發電、大甲溪光明抽蓄水力發電計畫、興達電廠1號機改裝生質能機組、集集南岸小水力計畫等。

第二大項是電廠更新計畫，包括興達電廠燃氣機組更新改建計畫120.86億元、通霄電廠第二期更新改建計畫312.04億元、大林電廠燃氣機組更新改建計畫137.72億元、台中電廠第5至10號機空汙改善工程計畫38.82億元、台中電廠1至10號機供煤系統改善計畫17.73億元。此外也將啟動台中電廠第二期新建燃氣機組計畫3億元。

第三大項是強韌電網及強化離岸風電電網相關建設，包括離岸風電加強電力電網第一期計畫114.99億元、離岸風電區塊開發3-1期加強電力網計畫64.33億元、第七輸變電計畫77.73億元、變電所整所改建一期專案計畫35.57億元、第一期低壓AMI（智慧電表）布建計畫26.9億元、南科超高壓變電所擴建計畫17億元、寶山超高壓變電所新建計畫8.75億元，以及其他北區、中區、南區輸變電計畫等。

台電現已在執行十年強化電網韌性計畫，總金額高達5,645億元。

台電表示，為強化電網韌性，將優先完成機場、車站、醫院、產業園區等重要用戶所在關鍵區域，以及民生相關關鍵工程，包含推動線路及設備預防維護檢測、加強保護及汰換等配電系統改善工程，及區域調度中心導入電能管理系統，提升自動化能力，迅速隔離故障點等計畫。

受惠台電推動強化電網計畫，加上業者陸續投資建廠及銅價上漲，經濟部預期，去年電線及電纜業產值可望再創新高，並將終結連兩年負成長，轉為正成長。 經濟部分析，回顧過去五年，2021年產值2,024億元達歷史新高，惟疫情造成供應鏈瓶頸及俄烏衝突下引發全球通膨，加上客戶調節庫存，2022年、2023年產值連二年下滑。

去年前十月電線及電纜業產值已達1,886億元，年增22.9%。其中裸銅線及電力用電線電纜為成長主要貢獻來源。