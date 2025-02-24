藥華藥Ropeg獲美國NCCN指定為Pegasys短缺時的替代療法

藥華藥（6446）24日宣布，美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）最新治療指南指出，無法取得Peginterferon alfa-2a （即Pegasys）時，建議使用其他可獲得的長效干擾素，如Ropeginterferon alfa-2b-njft（Ropeg）。NCCN此項聲明將強化藥華藥抗癌新藥Ropeg在真性紅血球增多症（PV）市場的領導地位，加速提升全球滲透率。

藥華藥表示，NCCN指南是全球血液腫瘤科用藥時的首選參考指南，藥華藥的Ropeg原本就名列NCCN當中，且是唯一在高、低風險PV治療選項，均列為首選（preferred regimen）。2月21日最新版本的NCCN中，公告在Pegasys短缺的情況下， Ropeg 在PV治療建議中，正式被列為首選替代療法。這代表Ropeg在NCCN治療指南當中，地位進一步提升。

因應預期中的用藥需求提升，藥華藥已提前部署額外的產能，確保供應鏈穩定，並能快速回應市場需求。除了穩定供應外，藥華藥醫學團隊還與多位業內頂尖的血液腫瘤科專家保持密切合作，共同致力於為患者提供更完善的治療解決方案，進一步提升療效與治療便利性。藥華藥創辦人暨執行長林國鐘表示，已連夜與法務部門同仁討論後發文給全美國同仁，為了減低病人對Pegasys斷藥的焦慮和恐慌，要全方位動起來，全力以赴。

藥華藥強調，這一里程碑的達成，展現了藥華藥在骨髓增生性腫瘤（MPN）治療領域的領導地位。公司將繼續以創新的解決方案應對業界挑戰，並為患者、醫療專業人員及股東帶來持續的價值。

藥華藥表示，目前市售的Pegasys原由Roche（羅氏）生產與銷售，Roche已停止生產Pegasys，並於2021年轉售給奧地利公司Pharma& 。Pharma&產能上無法及時銜接，延宕數年一再延誤，導致 Pegasys在全球都已出現斷貨，包括歐盟、英國、及最近的加拿大，美國是斷貨最後的國家，FDA因此於2025年1月24日公告Pharma&的斷貨並預計2026年5月31日才有可能重新供貨。

FDA公告後不及四週，2025年2月21日美國NCCN即神速的推出取代方案，指定Ropeg為替代品，共同減低病人對Pegasys斷藥的焦慮和恐慌，及醫師用藥的困境。

藥華藥表示，Ropeg是由藥華藥完全自行創新研發生產的新一代長效型干擾素，2021年獲美國FDA核准用於PV，是第一個獲美國FDA核准所有成人PV患者均可使用的藥物，無論病人先前是否接受過其他治療；也是第一個獲FDA核准專門用於治療PV的干擾素療法，更是NCCN唯一在高、低風險真性紅血球增多症（PV）治療選項中，均列為首選的藥物。

這次NCCN最新的治療指南，持續推薦Ropeg為唯一在高、低風險PV治療選項中均列為首選的藥物，更進一步明確指出「無法取得Pegasys時，可使用其他長效干擾素（如Ropeg）。」這不僅確立Ropeg作為唯一獲FDA核准且獲NCCN推薦的唯一「全方位首選」藥物，更將影響美國市場的保險政策與給付策略，促使更多醫師與患者轉向使用Ropeg。隨著全球對PV創新治療的需求不斷上升，Ropeg將進一步擴大在全球MPN市場的滲透率，成為長效干擾素治療的新標準。