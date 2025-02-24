四接環評程序惹議 台電：從來沒有不回答問題

環境部26日將舉辦環評大會討論四接案，環團24日針對環評程序召開記者會。對此，台電表示，環評是理性討論與專業分析的審查機制，台電作為接受審查的開發單位，七年來在協和更新改建計畫的歷次環評上皆詳盡回應各方疑慮及提問，不論是在現場回應或是書面資料，台電皆秉持誠意說明，以供環評委員進行審查。

台電並提到，除環境部皆有將歷次環評資料上傳至網站，台電也在官網建置協和更新計畫專區，清楚說明外界常有的質疑，資料皆上網公開透明，可供外界檢視。台電強調，從來沒有不回答問題，也願意持續聆聽各界意見，希望能依程序理性討論，確保審查機制的順利進行。

台電指出，協和環評自2017年底提出，台電同仁花了許多時間與準備工作，廣納環評委員及各界的建言，透過環評機制不斷優化方案，讓公共政策的規劃更為周全。對於環境部的會議召開程序，台電一直以來的立場都是配合審查，可惜過去在環評審查會議召開時，曾發生程序受干擾而流會，或是針對同樣問題重覆跳針詢問，無法順利進行實質討論，不僅減少環評委員詢問及台電說明的機會與時間，更無法提升民眾知的權利。

台電表示，隨著北東電網內機組陸續除役，需靠區域外其他電廠長途輸送電力，影響電網穩定，協和更新計畫可透過就近供電，有助於平衡區域供電，減少跨區送電的依賴，對於北北基穩定供電更是關鍵，並透過燃氣發電排放較低的優點，改善空氣品質。台電也與專家學者深入合作，兼顧海洋生態及港口安全等面向要求，致力產出一個能夠確保民眾用電權益，並同時降低環境影響的最佳方案。