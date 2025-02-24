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債市漲多於跌 投資級債淨流入79億美元、持續吸金居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)

美國2025年1月零售創近兩年來最大降幅，強化市場對降息的預期，但隨後美國聯準會會議紀錄又釋出暫緩降息信號，牽動美國10年期公債殖利率先跌後漲，債市漲多於跌。據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年2月19日止，投資級債淨流入79億美元、持續居冠；非投資等級債淨流入24億美元，新興市場債則持續淨流出8億美元。

安聯投信表示，聯準會1月會議紀錄顯示，許多委員支持在經濟強勁、通膨頑固的情況下保持利率限制性，暗示央行將按兵不動，直到抗通膨目標有更多進展。聯準會副主席Philip Jefferson表示，穩固的勞動力市場令決策者在利率問題上可以從容不迫。

就總經面，達拉斯聯準行長Lorie Logan近期敦促決策者未來幾個月保持謹慎，指出雖然通膨數據呈現回落，但通膨率降低未必會馬上引發進一步降息。這一言論反映出美國貨幣政策仍將維持謹慎態度，加上全球經濟面臨的不確定性，令市場對政策轉向抱持審慎預期。正因如此，本週美國公債市場僅見小幅下降，10年期公債殖利率走低2個基準點，收於4.51%。

在新興市場部分，安聯投信表示，消息面干擾趨緩，風險債溫和上漲，摩洛哥計劃首次在國際市場發行債券，為即將進行的高成本改革和數十億美元的開支做準備，並為2030年共同舉辦足球世界盃做準備；印度央行將購買四年來最多的債券，因為它加大努力應對銀行體系中的資金緊張並支持經濟。

展望2025年，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，預期美國經濟仍將持續成長，市場正面因子包含企業獲利持續成長、聯準會持續降息循環、通膨及勞動市場正常化、川普政策有利美國經濟、消費力道仍舊穩健、財政支出持續、AI 長期趨勢等。

負面因子部分，謝佳伶認為多數利多已被市場預期，若預期調整市場有修正風險，其他不確定性因素包括關稅帶來的不確定性，移民政策趨嚴、地緣政治風險、勞動市場是否轉弱、製造業是否持續轉弱，美國以外的經濟體偏弱等。

展望後市，謝佳伶表示，正面看待風險性資產表現，但市場波動可能加大。就非投資等級債而言，平均殖利率超過7%，下檔保護優於股票。2025年企業整體再融資風險低，發債公司也持續致力於維持穩健的資產負債表，整體信用體質仍穩健，評估2025年違約率可望維持相對低點，有助利差維持相對低點。此外併購活動增加、法規鬆綁等都有助於非投資等級債價格表現。

美國經濟 通膨

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