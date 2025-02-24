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川普祭關稅 加拿大廠商探詢與台灣做生意

中央社／ 溫哥華23日專電

遭受美國關稅威脅的加拿大已向外伸出觸角。溫哥華台貿中心指出，已有加拿大廠商主動接觸，詢問如何與台灣企業做生意。卑詩省台灣商會也表示，危機也是轉機，可望進一步深化台加經貿關係。

加拿大很可能於3月初遭到美國課徵25%的關稅，一旦如此，加拿大政府也將啟動對美國同等的報復性關稅。卑詩省台灣商會今天主辦一場「關稅大戰對加拿大經濟的影響」座談會，包括政界、商界等共100多人參加。

與會者都對關稅衝擊憂心忡忡。台裔企業家喻俊浩從事貨運行業，他說：「我有客戶稱出口訂單已經少了40%，這也代表我的生意萎縮了。」從事金融業的吳昌駿也明顯感受到投資人「現金為王」的謹慎財務操作；剛創業的李國維則關注利率和匯率的變化，「因為這將影響加拿大人的購買力。」

卑詩台灣商會會長翁家婷說，這是全球矚目的經濟大事，商會希望藉由活動腦力激盪、交流商情，一起扛住這巨大的壓力。

座談會主講人是跨足多行業的前台灣商會會長曾耀華，他稱「黑暗中有光明」，因為「過去加拿大企業太養尊處優，依賴美國慣了，現在終於抬頭向遠處看，積極走出去尋找更好的商機。」

曾耀華表示，加拿大「印太戰略」已表明開拓亞洲版圖的重要性，而「台灣是物美價廉的地方，更有無限大的科技潛能，預料在川普關稅的推波助瀾下，台加經貿黏密度會更高。」

溫哥華台貿中心主任邱仕敏稱，最近有好幾個加拿大廠商主動來諮詢如何與台灣做生意。「他們在找貨源，過去從美國進口多，但未來美國的東西進入加拿大也會被課稅，他們需要找替代品。」

邱仕敏強調加拿大和台灣的經貿互補性非常高。「加拿大有豐富的自然資源、有世界領先的研發能力，關鍵礦產和智慧腦力是當代科技環境中最需要的，而台灣有強大的製造力和行銷力，能把研發成果化為實質的商業產品。」

加拿大政府已看到台灣巨大的優勢，因此今年首度把台灣列為「國際創新計畫」（CIIP）的合作方，只要是加拿大企業和台灣企業共同合作進行研究與開發，提出申請經核准後就可以獲得兩國政府分別撥款的補助金。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說：「這正是一加一大於二。」她並敦促渥太華繼續協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），「CPTPP成員國都面對美國投下的震撼彈，台灣若能加入CPTPP，能強化該組織的供應鏈和創新力。」

卑詩省議員屈潔冰（Teresa Wat）和加拿大前國會議員趙錦榮（Kenny Chiu）都期盼加台更多實質性的交流。他們說：「可以組跨黨派的加拿大經貿訪問團（Team Canada）或是卑詩經貿團（Team BC）訪台灣，朝野一起開拓市場拼經濟。」

加拿大 美國 關稅

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