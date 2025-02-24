四接環評26日對決 台電喊話需要四接沒協和缺電600萬瓩

環境部26日將舉辦環評大會討論四接案，台電副總經理鄭慶鴻24日表示，若沒有了協和電廠，右邊北東電網的供電能力會是0，到時是缺600萬瓩，相當嚴峻，針對協和改建，台電仍持續希望它能夠由油改氣，就是因為考慮到北東電網，真正有其強烈的需求。鄭慶鴻強調，「我們確實需要四接！」

究竟台電第四天然氣接收站（四接）是否真的有興建必要性，周三環評大會登場前，台電副總鄭慶鴻與守護外木山行動小組召集人王醒之24日雙雙接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，兩人直球對決，鄭慶鴻以圖表及資料說明，顯然有備而來。

王醒之直言，缺電與否不僅是電力問題，更涉及能源轉型與產業政策，而這些最終受到政治決策影響；他也批評三接開發未能解決北部用電，並提出發展地熱能源等替代方案，認為台電應有更永續的能源政策，而非受限於「上面的意思」。

鄭慶鴻則指出，台電計畫在基隆協和發電廠、基隆港嘴外的海域興建四接，數度闖關環評失敗，兩度縮小填海造陸範圍。從2018年的1.0版29.25公頃，到2019年2.0版18.6公頃，2022年再提3.0版14.5公頃送交環評審查。

鄭慶鴻強調，四接東移的3.0版本並非「橫空出世」，是經過與許多專家學者諮詢及社會溝通、在二年半前所提出來的；他並指出，四接如果整個計劃完成、到第一部機發電，需要七年，「但是招標興建還要五、六年，現在已經拖了六、七年」。

此外，鄭慶鴻也指出，四接東移3.0的版本，預估四部燃油機組改成二部燃氣機組後，空污減量96%、碳排減量52%；填海造地面積已大幅縮小，台電並承諾會在生態保育、港安與航安無虞的前提下，採行填海造陸設置天然氣接收站，可提供長期穩定氣源。

鄭慶鴻24日多次提到，「協和計畫有它的必要性」。鄭慶鴻還指出，統整過去幾次專案小組的疑問，無論是計畫合理性及必要性，台電回答了91次；對於基隆地方發展的影響與合作，回答了77次；「針對再生能源到底能否替代燃氣電廠，我們也回答了37次。」鄭慶鴻強調，台電非常願意不斷去做說明，因為「以氣換油不能等」。

王醒之指出，協和電廠改建為天然氣電廠後，依照目前環評報告的數據，每年二氧化碳排放量將達6,230,000公噸，是目前平均排放量的三倍，與政府提出的2050淨零碳排政策完全背道而馳。他以「老爺車換新車」來形容這種現象，理論上新設備應該提升能源效率並降低碳排，但如果改建後的電廠規模更大、排氣量更高，總體碳排放仍將上升，這樣的轉型是否真正符合減碳目標，值得深思。

鄭慶鴻說明，在能源轉型的過程中，確保供電穩定是首要考量，協和電廠的燃油機組即將除役，因此政府需要採取可靠的替代方案。他表示，全球許多國家正積極興建天然氣發電機組，因為天然氣發電不僅污染較低，還具備多項減碳技術發展潛力，包括碳中和天然氣技術、碳捕捉與封存（CCS）技術，以及未來氫能取代天然氣的可能性。

鄭慶鴻認為，燃氣發電是國際間邁向2050淨零排放的過渡選項，相較於地熱發電的不確定性，燃氣機組更能提供穩定的電力供應。

鄭慶鴻並以數據說明，根據環評報告，協和電廠轉型後的碳排放量並非增加三倍，而是將減少52%。他強調，環評計算方式是基於「4油換2氣」的原則，也就是將四部燃油機組更換為二部燃氣機組，目的在於降低污染排放。

鄭慶鴻也強調，「台電沒有要犧牲基隆港」，台電高度重視船舶營運各環節的安全性，先前委託國立台灣海洋大學完成操船模擬、水工模擬實驗結果，並經基隆引水人與第三方驗證委員之專業建議極認證，未來四接設在基隆港港嘴不至於影響現有客、貨輪進出及港口航行安全，一個月也僅有2艘LNG船入港。