AFTEE今年合作商家目標破5千家 年增率追求50%

AFTEE今日舉行新春記者會，並公布最新的成長目標。AFTEE總經理角元友樹表示，AFTEE會員數在2024年已突破160萬人，也顯示用戶對BNPL的接受度越來越高，AFTEE亦希望今年目標突破5千家商戶，年交易成長目標為50%成長率。

AFTEE和中租旗下BNPL是台灣唯一超過百萬用戶的BNPL，市占率為前二大。額度上限最高通常為5萬元，但依照信用及商戶的需求，最高曾開到10萬元。

統計也顯示，5萬元的會員，5%至10%，10萬額的商戶，主要是線上學習課程，一次買1至2年，並且用分期來支付費用，判斷風險不高，因此提高至10萬元額度，反而不是買I PHONE、機車這類產品。至於I PHONE則會在促銷檔期，二個月左右，配合提高額度，10萬元的分期，最長24個月。

在分期上，AFTEE指出，因應商品總金額，來提供最長分期期限，從6期起跳，再往上追加，最長使用6期，再來12期，高單價是24期。至於行車行業的擴張，並非只機汽車，而是以汽機車的相關配備為主，也提供叫車服務。而在行銷優惠，將提供交易總金額可以現折，或是提供「回購券」。

根據AFTEE最新統計，目前各國無現金支付統計比重，美國53%、中國無現金支付達87%、台灣來到65%，也是前段班，日本則為36%，而台灣共有約800萬的無卡族，這類無卡族只能使用到貨付款，有些因為重視資安，或是搭配財務追求彈性財務調配，這類族群都依賴現金交易。而AFTEE亦專門因應貨到付款提出服務。

AFTEE也預期，台灣的市場的BNPL 年增率2025年將達14.4%、達到 12.8億美元，並已看到台灣產業需求大為提升，擁有最多繳費的管道，也發現無現金類型的繳費，2023年已超越線下繳費。

AFTEE統計，2024年的主要消費族群，已從女性擴張到男性，40至50歲用戶已大為提升，另外，前三名是居家生活、3C、日常保健，年輕的喜歡娛樂、票券類型，40%以上集中於此，青壯年則偏向居家生活及保養，45歲以上的，則買保健品居多。

AFTEE的2024年的消費，仍以「小額高頻」為主，統計顯示，50%以上的月消在3千至5千區間，成為消費者「第二個錢包」，小額日常生活的消費，並仍以「一次性還款」為主，分期原因多半和作更多槓桿使用有關，並發現客戶都已注意到風控、還款能力確認、合理運用資金。

AFTEE商務總監傅鈺庭指出，目前會員數已破160萬人、超過4千家商戶（年增30%），客戶回購率提高至1.4倍，更穩固市場領導地位。擴大至網購之外，包括銅板消費、萬元以上計畫購物。訂單成長超過34%，傅鈺庭也表示，受惠於多點布局、場景大提升，回購3次以上23%，6次成長38%。

傅鈺庭也指出，在其360度的風險把關之下，主要透過「信用換額度」來增加客戶的額度，目前2萬元以上用戶增加40%；她也表示，已成功阻擋警示用戶，未付率持續在1%以下，新客戶在2%，老客戶的未付率0.2%，80%為老客戶，20%為初次使用的新客戶。

根據AFTEE揭露的目標，今年將朝用戶及商戶雙戶並進，且會擴大生態圈，不論是實體或數位商品 都會以此強化忠誠度，今年重點包括了行車產業、演唱會等。且發現代購業務仍夯。而在產品新功能上，在繼全面升級，分期、後付款、訂閱制之外，目前已新增綁定繳費、訂閱制、企業結盟、掃碼付款為新加入機制。