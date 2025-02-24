四階環評備受關注 環境部導入網路平台廣納公眾意見

環境部將於26日召開「協和電廠更新改建計畫環評案」，為突破目前環境影響評估會議場地與時空環境限制，讓更多民眾可表達意見，此次環評將推動試行網路意見收集平台，平台開放時間為24日中午12時起至第28次環評大會2月26日中午12時止，結束後將彙整意見並同步於環評大會現場報告網路意見，並請台電公司回覆。

環境部說明依「環境部環境影響評估審查旁聽要點」規定，旁聽之總人數以20人為原則，必要時得協調不同意見代表入場旁聽，會議當天主席視民眾報到情形，經徵詢委員同意後額外增加入場人數。

環境部說，由於本案於第6次專案小組初審會議，反方表示不願意接受協調，強烈表達要全部民眾進場發言，會務人員經請示主席及出席的環評委員，考量當天會議性質屬於專案小組會議，同意讓近60名登記發言的民眾全部進場發言，經過全天的會議討論，主席詢問在場出席專案小組專家學者的環評委員均表示資訊已足供判斷。基於上述原因，並考量很多民眾表達自己是第三方意見，不屬於正方或反方，第28次環評大會採公平、公開、透明的抽籤方式，為不得不為的作法。

環境部表示，本案自2018年6月6日公告「應繼續進行第二階段環境影響評估」審查結論，經濟部於2020年10月13日轉送本案送審，歷時六年共8次會議，經過人工智慧與人工確認分類民眾關心及歷次會議議題，共計有937次針對近40個議題（含環委、機關、民代）發言，會議中提出有關填海造地對海洋生態、漁業資源的衝擊，設置天然氣接收站對基隆港區靜穩度與港埠營運的影響，以及儲槽安全等議題，專案小組委員均已了解，並請台電公司針對民眾關心的議題進行回覆，台電公司也依委員意見修正開發內容，將原規劃於既有電廠外海築堤排水填土造地18.6公頃設置液化天然氣儲槽、氣化與發電設施，調整縮小填海造地面積至約14.5公頃，及將填海區東移至液化天然氣卸收站港池內，迴避電廠外側潛堤區珊瑚。

環評大會審查性質是就案件於專案小組初審會議所提的結論，交由全體環評委員本於專業及獨立性做專業判斷，並非全民公審，也不是環評大會民眾發言支持或反對比例高就決定案件通過與否。環境部說，本次大會調整旁聽發言民眾方式，即使民眾沒有親自到環評會議現場陳述，也開放提出書面意見，也另增加網路意見收集平台，不管是書面或網路收集意見都會當場提供給環評委員參考，並請台電公司當場回覆，不論本案最終作成通過環評審查或認定不應開發，環境部均尊重環評委員的專業判斷。