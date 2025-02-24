賴總統強調會協助中小微企業 數位與淨零升級轉型

賴清德總統24日指出，政府關注中小微企業當前面臨的困難，行政院經濟發展委員會已提出對策，將協助中小微企業落實數位與淨零雙軸轉型及發展通路，同時也提供普惠貸款、信保機制及租稅優惠等配套措施，讓中小微企業升級轉型更具競爭力。

賴總統今日上午接見「第27屆全國商店傑出店長」時指出，首先恭喜大家從全國161位店長的激烈競爭中脫穎而出。各位傑出店長來自不同企業和門市，涵蓋食、衣、住、行等產業，大家都懷抱熱忱，提供消費者良好服務，讓民眾的生活更便利、更美好，每一位傑出店長都是民眾的好鄰居，能夠獲獎實至名歸。

賴總統指出，全國傑出店長的選拔活動，27年來挑選出超過900位傑出店長，感謝臺灣連鎖暨加盟協會多年來持續發掘、表揚第一線優秀服務人員；也鼓勵連鎖加盟產業重視第一線員工發展，讓臺灣服務業不斷精進、更上層樓。

賴總統提到，根據經濟部統計，去年零售業營收締造4.85兆元的歷史新高；而餐飲業營收也創造1.04兆元的亮眼成績，這都是大家共同努力的結果。此外，根據臺灣連鎖暨加盟協會2023年的調查，臺灣連鎖品牌總部將近3,000家，總計經營店面超過12萬家。這幾個數字的背後，不僅展現連鎖產業的營運韌性，也證明臺灣中小微企業、尤其是連鎖加盟產業是帶動臺灣經濟發展的關鍵引擎，亦顯見各位傑出店長與臺灣人民的生活緊密結合，對臺灣社會的安定有非常大的貢獻。

賴總統認為，在國際局勢快速變動的時代，中小微企業面臨很大的挑戰。政府的責任就是做百工百業的後盾，讓大家可以放心做生意。因為關注到中小微企業當前面臨的困難，行政院經濟發展委員會對此已提出對策，包括因應國際需求，協助中小微企業數位與淨零轉型。另外，也協助中小微企業發展通路，特別是針對像中部工具機、南部螺絲產業等。過去，中小微企業的訂單經常來自經銷商。不過，因為中國、東南亞國家的中小微企業發展，臺灣企業訂單量減少。政府將積極協助中小微企業找尋市場、發展通路。

賴總統說，政府也提出3項配套，第一，普惠金融貸款，要求金融單位對中小微企業所需的資金予以協助。第二，針對為員工加薪的企業，中小企業信用保證基金也會額外提供保證融資額度。第三，政府也推動租稅優惠配套措施，讓中小微企業在遭遇困難時，能得到政府幫助，繼續往前走，升級轉型更具競爭力，讓臺灣整體經濟能持續發展。

賴總統表示，臺灣經濟成長表現不錯，去年經濟成長率達4.3%，居亞洲四小龍之首，並高於日本、美國、歐盟及全球經濟成長率平均值。經濟好，國人消費力也增強。最近一年，多國天團都來臺演出，國內許多知名歌手也舉辦演唱會。期盼各行各業共同努力，帶動經濟成長，從而惠及更多行業，臺灣就會越來越好。