台綜院：春節效應1月產業用電轉負 唯半導體仍強勢成長

台灣綜合研究院24日發布2025年1月台灣EPI電力景氣指數，由於1月適逢農曆春節假期，工作日數較少，致全國產業高壓以上用電量較去年同期減少4.48%，中斷連續十個月正成長，唯有半導體用電仍強勢成長，全國產業電力景氣燈號則亮出連續第九顆代表揚升的黃紅燈。

根據台綜院資料顯示，上一次全國產業用電出現負成長，發生在去年2月，同樣是受到春節效應影響，只是當時年減幅度僅1.21%。

台綜院指出，受春節效應影響，使得1月全國產業用電出現負成長，但半導體業持續受惠AI技術的快速發展，市場對高效能運算、雲端運算、生成式AI及智慧終端設備的需求持續攀升。國內半導體作為全球供應鏈核心，企業為因應可能的關稅政策變動，趕在新政策正式啟動前加緊備貨，生產動能不受春節長假影響，半導體用電量逆勢成長1.8%，電力景氣燈號連續九個月呈現揚升的黃紅燈。惟傳統產業受出口疲軟影響，用電減幅擴大。

台綜院還提到，2025年年初，隨著川普政府正式執政，市場預期全球貿易、投資與供應鏈面臨重大不確定性，全球經濟下行風險升高。台灣作為高度依賴外貿的經濟體，傳統產業恐將受到美國貿易保護主義回歸、關稅政策重啟及海外同業競爭等因素衝擊，產業訂單動能轉弱，產業用電減幅擴大。

所幸AI產業需求依然殷切，半導體產業出現新政策啟動前的拉貨潮，用電維持正成長，抵消部分產業用電減幅，並支撐經濟成長表現。

台綜院表示，綜觀來看，國內產業受到全球經濟環境與產業變化影響，呈現分化趨勢。傳統產業因農曆春節長假與國際經貿政策不確定性，導致用電表現轉為負成長。相較之下，AI產業需求持續強勁，帶動半導體業者積極增產擴廠，使得用電量逆勢成長，成為支撐經濟的重要動能，無疑為國內景氣的重要支柱。然而，川普政府的經貿政策仍存在高度不確定性，可能進一步影響全球生產供應鏈，增加市場風險，後續仍需密切關注其對國內產業的衝擊影響。

台電高壓以上用電方面，1月份整體產業用電量較去年同期減少3.79%，其中製造業用電衰退4.16%，服務業用電衰退1.89%。