1月產業用電轉負 唯半導體強勢成長 1月EPI電力景氣指數黃紅燈

台灣綜合研究院今天發布2025年1月EPI電力景氣指數，由於1月適逢春節假期，工作日數較少，高壓以上用電量較去年減少4.48%，其中傳統產業因出口疲軟，減幅擴大，半導體等產業受惠受惠AI、5G等新興科技應用，仍強勢成長，全國產業電力景氣燈號仍維持揚升的黃紅燈，但呈現產業不均。未來受川普政府經貿政策高度不確定性，可能影響全球生產供應鏈，市場風險增加，必須密切注意。

台綜院指出，1月適逢農曆春節假期，工作日數較少，致全國產業高壓以上用電量較去年同期減少 4.48%。其中，傳統產業受出口疲軟影響，用電減幅擴大；受惠AI、5G 與高效能運算等新興科技應用的加速發展，半導體產業電力需求與日俱增，帶動半導體用電強勢成長，全國產業電力景氣燈號仍維持揚升的黃紅燈。台電高壓以上用電方面，1月份整體產業用電量較去年同期減少3.79%，其中製造業用電衰退4.16%，服務業用電衰退1.89%。

2025年年初，隨著川普政府正式執政，市場預期全球貿易、投資與供應鏈面臨重大不確定性，全球經濟下行風險升高。台灣作為高度依賴外貿的經濟體，傳統產業恐將受到美國貿易保護主義回歸、關稅政策重啟及海外同業競爭等因素衝擊，產業訂單動能轉弱，產業用電減幅擴大。所幸 AI 產業需求依然殷切，半導體產業出現新政策啟動前的拉貨潮，用電維持正成長，抵消部分產業用電減幅，並支撐經濟成長表現。1月在去年同期基期偏高因素下，預測2025年1月經濟成長率為1.6%。

各產業來看，製造業因人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機加速擴展，半導體業不受春節效應影響，1月用電量較去年同期維持正成長。光電材料業、電腦電子與光學製品業等電子產業，以及化學材料業、塑橡膠業、基本金屬業與機械設備業等傳統產業，受到淡季效應與春節長假影響，以及對川普政府新政策啟動前的保守觀望態度，導致生產動能趨緩，1月用電量較去年同期皆為負成長。整體製造業1月份用電成長率為負5.21%，但在半導體用電強勁支撐下，整體製造業電力景氣燈號仍維持揚升的黃紅燈。

化學材料業受到海外同業低價競爭、產業淡季效應與春節長假影響，以及市場對川普政府可能重啟貿易保護措施持保守觀望態度，使國際供應鏈調整放緩，抑制產業生產動能，1月用電量較去年同期減少2%，電力景氣燈號仍維持衰退的藍燈。鋼鐵業受到川普政府將對進口鋼鋁材課徵25%關稅，以及中國大陸與東南亞市場供給過剩，低價競爭壓力加劇影響，國際鋼市需求減弱，1月春節長假造成建築鋼材需求減少，鋼鐵業用電成長衰退11.2%，電力景氣燈號續呈黃藍燈。

半導體業持續受惠 AI 技術的快速發展，市場對高效能運算、雲端運算、生成式 AI 及智慧終端設備的需求持續攀升。半導體業生產動能維持強勁，景氣維持向上態勢。電腦、電子及光學製品業：電腦、電子及光學製品業受惠5G、高效能運算及雲端產業持續熱絡，以及人工智慧相關新興科技應用擴展，惟受農曆春節效應影響，1月用電成長小幅減少1.5%，電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈，未來業景氣樂觀看待。

台綜院指出，國內產業受到全球經濟環境與產業變化影響，呈現分化趨勢。川普政府的經貿政策仍存在高度不確定性，可能進一步影響全球生產供應鏈，增加市場風險，後續仍需密切關注其對國內產業的衝擊影響。